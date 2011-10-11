На чем быстрее ездить по Москве: на скутере или автомобиле?

Автомобиль vs. скутерНа чем быстрее ездить по Москве: на скутере или автомобиле?
Каждый водитель, стоя в безнадежной пробке и опаздывая на важную встречу, наверняка завидует скутеристам, лихо пронзающим плотные ряды больших седанов и кроссоверов. И наверняка почти каждый московский автомобилист хоть раз задумывался о том, чтобы купить себе мопед. Послать к черту весь этот комфорт с кондиционером и пересесть на два колеса! Просто потому, что так будет быстрее. Будет ли? "Мотор" решил проверить это на практике.
Идея соревнования между скутером и маленьким "хот-хэтчем" лежит на поверхности. Средняя скорость движения по Москве в будний день редко превышает 20 километров в час. И как бы не старались власти строить новые дороги и многоярусные развязки, этот поезд, похоже, уже ушел: автопарки крупных российских городов растут несоизмеримо более высокими темпами, чем дорожная инфраструктура.
Но есть люди, которые нашли способ борьбы с пробками. Способ, подразумевающий полный отказ от четырех колес, защищающего в случае аварии кузова, от крыши, спасающей от непогоды, и даже от комфорта в виде удобного кресла, «музыки» и климатической установки. Правда, в российских условиях этот способ – покупка скутера – несомненно потребует еще и определенной отваги: только храбрые люди способны нагло шнырять на "тарахтелке" с 50-кубовым моторчиком мощностью от 3 до 10 лошадиных сил в потоке больших и очень жестких автомобилей.
Мой знакомый Андрей – владелец культового скутера Vespa ET2 Cinquanta. Он храбрый, потому что ездит на скутере уже не первый год. И ездит много: согласитесь, 15 тысяч километров за сезон на мопеде – это совсем немало! Некоторые столько и на машине не проезжают. Поэтому неудивительно, что на мое предложение привезти мотороллер для нашего соревнования в Москву на машине (Андрей живет в 35 километрах от МКАД), он отказался, заявив, что отлично доедет сам. «К тому, же, – говорит, – скутер все равно не влезет в твою крошечную Фабию». И был прав.
И все же, почти 40 километров по оживленному Киевскому шоссе, потом несколько раз через весь город с его безумным движением, а вечером – обратно по шоссе на этой бежевой «газульке» (так в детстве мы называли самопальные мопеды без коробки передач) – по-моему, это чистое безумие. Но Андрей так не считает и говорит, что для него это легкая прогулка.
Точно в назначенное время мы встретились около Академии Генерального Штаба, которую в народе окрестили «Пентагоном» (хотя углов у этого здания не пять, а восемь), что находится на юго-западе Москвы между улицами Рузская и Академика Анохина, рядом с МКАДом. Именно здесь "Веспа" впервые увидела своего соперника – Skoda Fabia RS, ярко-зеленый городской "хот-хэтч". Он очень прыткий (180 лошадиных сил) и обладает весьма скромными габаритами. Хотя ширина автомобиля – даже такого компактного как Fabia – все равно в 2,5 раза больше, чем у нашей «Веспы».
К тому же Fabia – это полноценный автомобиль. Пять дверей, вместительный багажник, просторный салон. Типичный городской хэтчбек, скромный снаружи, но очень объемный изнутри. А то, что это «горячая» версия, не сразу и разберешь. Крышу, выкрашенную в другой цвет, теперь можно встретить и на обычной "Фабии", равно как и 16-дюймовый диски. Все отличия – шильдики RS, передний бампер с увеличенным воздухозаборником, задний псевдо-диффузор и «двустволка» выпускных труб под ним, которая, правда, «стреляет» очень интеллигентно, спортивные сиденья, педали с накладками, да вышивка на ковриках.
Но я считаю, что этого мало. Fabia RS – достаточно "злой" автомобиль, чтобы иметь более громкий выхлоп и более выразительную внешность. В его распоряжении 180 сил, снятых с мотора 1.4 TSI с двойным наддувом, заниженная, зажатая подвеска и 7‑ступенчатый «робот» DSG, который в спокойном ритме почти незаметен, а в спортивном не позволяет жалеть об отсутствии «ручки». Плюс, лояльная цена в 800 000 рублей, которая превращает "Фабию" в идеального «шустрика» для города.
Vespa Андрея, в отличие от нашей Fabia RS, не претендует на лавры тяготеющего к спорту средства передвижения. Но тем не менее, с 50 «кубов» двухтактника снято 7 лошадиных сил, что для 90‑килограммового аппарата не так уж и мало. «Cinquanta» выдает 80 километров в час на прямой, а под горку – все 90! Но мы собрались не для того, чтобы меряться ускорением или «максималкой». В нашем соревновании гораздо важнее средняя скорость, которая в плотном городском потоке у узкого и маневренного скутера априори должна быть выше. Так что синхронизируем часы и отправляемся в путь.
Мы заранее определили начальную и конечную точки маршрута и методику испытаний: стартуем от упомянутого выше «Пентагона» и финишируем на территории Северного Речного вокзала. Причем маршрут разрабатывался таким образом, чтобы обязательно захватить самый центр города и, по возможности, некоторые узнаваемые места, где можно было бы провести фотосессию. Каждый участник должен зафиксировать свой результат на четырех промежуточных точках (чекпойнтах): Площадь Гагарина, метро Октябрьская, Манежная площадь и метро Динамо. Мы запланировали два проезда – днем и ночью, чтобы сравнить скорость движения как по загруженной, так и по пустой Москве.
Условия испытаний:
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Маршрут одинаковый для обоих участников.
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Относительное соблюдение ПДД: Андрей не ездит по тротуарам, пешеходным переходам и на «красный», а я не превышаю скорость выше отметки в 100 километров в час. Все остальное -- на совести водителей.
\3. Обязательная отсечка времени на всех чекпойнтах.
Суббота. На часах – 16:00. Vespa, стрекочущая своим двухтактником, и Fabia RS, под еле заметные всхлипывания турбины при сбросе газа, стартуют от здания Академии Генштаба. Наш путь лежит по Ленинскому проспекту, через Большую Якиманку, Большой Каменный мост, Моховую улицу, Манежную площадь, Тверскую улицу, Ленинградский проспект, Ленинградское шоссе, разворот через Беломорскую улицу и поворот направо на Речной вокзал.
Где-то до пересечения Ленинского проспекта с Ломоносовским идем с Андреем вровень. Он всегда первый на светофоре, я догоняю (и пока еще обгоняю) его на прямиках за счет более высокой скорости. Но на следующем светофоре мы снова вместе.
Такое положение вещей сохраняется до тех пор, пока я проезжаю перекрестки на «первый зеленый». Как только я выпал из ритма, Андрей тут же умчался вперед. Как видно по нашей «телеметрии», уже на площадь Гагарина он прибыл на две минуты раньше. Естественно, что из виду я его уже к тому времени потерял и ехал дальше в своем обычном темпе, без оглядки на шуструю "Веспу".
Но по моим прикидкам, мы с "Фабией" тоже едем довольно быстро: все же, за окном суббота, а не будний день в 9 часов утра. Подтверждает мои догадки и наш фотограф Рустем Тагиров, который выполнял роль штурмана и "тайм-чекера". До «Манежки» долетаем за 26 минут. Vespa не видно. Лелею надежду, что Андрей остался позади, а не уехал далеко вперед.
Еще 8 минут – и мы уже на Динамо. Тверская едет, на «Ленинградке» свободно. Только я успел об этом подумать, как мы уперлись в жуткую пробку в районе метро "Сокол". Строительство хитрой развязки внесло ожидаемые коррективы. Видно, что именно последняя часть маршрута – от "Динамо" до Речного вокзала – заняла у «Фабии» самое продолжительное время: 20 минут! Что, впрочем, неудивительно: этот район до сих пор остается «медленно-проходимым».
Надежды о победе над Андреем я похоронил минут через десять. Понятно, что в такой ситуации "Веспа" будет вне конкуренции. Узкий, юркий скутер пронзает заторы с легкостью горячего ножа, входящего в кусок сливочного масла. И что толку от великолепной динамики Fabia RS? Нажать-то негде! Обреченно стоим в пробке, топчемся на месте.
Зато вырвавшись из затора, мы всего через пять минут поворачиваем к Речному вокзалу. Конечно, Андрей на своей Vespa уже был на месте.
Причем приехал он, похоже, намного раньше нас, потому что доедал уже второе мороженое. Сверив времена на чекпойнтах, понимаем две основные вещи. Первое: как Андрей уехал от нас на Ленинском, так мы больше к нему и не приближались, а пробка на Соколе лишь усугубила наше отставание. А второе: средняя скорость Vespa оказалась очень приличной – 47 километров в час!
Результаты чекпойнтов и средняя скорость по дистанции днем:
|Skoda Fabia RS
|Vespa ET2 Cinquanta
|Генштаб
|16:00:00
|16:00:00
|Гагарина
|16:16:19
|16:14:05
|Октябрьская
|16:20:35
|16:18:48
|«Манежка»
|16:26:14
|16:23:37
|Динамо
|16:35:18
|16:32:20
|Речной вокзал
|17:03:52 (+12 минут)
|16:52:03
|Средняя скорость
|38,4 километра в час
|47,0 километра в час
"Фабии" же не помогло даже то, что заезд проходил в субботу: ведь мы «пролетели» Якиманку и Тверскую без остановок, чего бы уж точно не произошло в любой другой день с понедельника по пятницу. Мы дали "эРэСке" фору, но и она не помогла: мы с Рустемом приехали на место встречи почти на 12 минут позже Андрея на "Веспе". Безоговорочный проигрыш. И хотя наша средняя скорость составила очень неплохие по московским меркам 38,4 километра в час, скутер оказался еще быстрее. Что и требовалось доказать.
Возвращаемся на место старта, ужинаем и… требуем реванша!
«Ответный матч» был назначен ровно на полночь. Старт в ноль часов ноль минут. Интенсивность движения ощутимо снизилась, но машин все равно много. Да и светофоры никто не отменял.
Безусловно, такие условия уже гораздо больше благоволят к автомобилю: дороги почти свободны, и я могу проскочить сразу несколько перекрестков без остановки, что увеличит среднюю скорость и поможет (я надеюсь!) утереть нос Андрею и его «Веспе»! На улицах ночной Москвы «Фабия» показала себя во всей красе: даже в рамках оговоренного нами лимита скорости в 100 километров в час Skoda дарит очень приятные эмоции! Мощные старты с места, острый руль и хороший «держак» в поворотах. В результате, Vespa пропала из зеркал заднего вида сразу после выезда на Ленинский проспект: быстро разогнаться даже до 70 километров в час Андрею непросто, а я всего за 7,3 секунды набираю «сотню»!
Но мы с "Фабией" не лихачили – держали спокойный, вполне миролюбивый ритм. Я всегда езжу по пустой Москве именно так: энергично, в меру быстро, но без «экстрима». И все же теряем много времени на этих чертовых светофорах. Что толку от стремительного разгона, когда через полминуты все равно упираешься в «красный»? Тут и подумаешь: а есть ли вообще смысл в этих 180 силах? Но после очередного рывка на "зеленый" думаешь, что конечно есть.
Андрея так и не видно, и я очень надеюсь, что на сей раз он меня не обогнал.
На Площади Гагарина Fabia RS оказывается через 15 минут после старта. Всего на минуту быстрее, чем днем! Однако дальше разрыв с дневными результатами увеличивается. На "Октябрьской" Skoda «привозит» самой себе уже две минуты, на «Манежке» – четыре, а на "Динамо" – девять!
Центр, Тверскую и «Ленинградку» ночью мы проехали намного быстрее. В основном, опять же, из-за малого количества светофоров. Да и пробка на Соколе к тому времени полностью рассосалась и развязку мы пролетели на полном ходу. В итоге, к Речному вокзалу мы сворачиваем всего через 38 минут после старта. Скостили 25 минут от своего же предыдущего результата! Андрея с мороженым здесь, конечно же, еще нет – он приехал только через 12 минут, проиграв нашему экипажу столько же, сколько мы уступили ему днем.
Результаты чекпойнтов и средняя скорость по дистанции ночью:
|Skoda Fabia RS
|Vespa ET2 Cinquanta
|Генштаб
|00:00:00
|00:00:00
|Гагарина
|00:15:05
|00:20:51
|Октябрьская
|00:18:30
|00:23:42
|«Манежка»
|00:22:15
|00:27:33
|Динамо
|00:26:53
|00:34:17
|Речной вокзал
|00:38:16
|00:50:06 (+12 минут)
|Средняя скорость
|64,7 километра в час
|49,2 километра в час
Но если бы в нашем соревновании участвовал еще и мотоцикл, то ночью победил бы он. Но мотоцикла не было, а Vespa не обладает сумасшедшим разгоном и редко едет быстрее 75-80 километров в час. Зато у скутера стабильно высокая средняя скорость: ее показатели днем и ночью разнятся всего на два километра в час!
В этом и скрыт весь смысл передвижения по большому городу на мопеде: с одинаковой скоростью днем и ночью, по пробкам и по свободной дороге. Хотел было сказать «зимой и летом», но, к сожалению, климат не позволяет.
И все же, учитывая очень высокую по меркам Москвы среднюю скорость, в будний день скутер окажется в несколько раз быстрее любой машины и даже мотоцикла. Так что выбор есть: комфортабельность и защищенность автомобиля или скорость и стабильность передвижения двухколесной "тарахтелки".
Но лично я после подведения итогов соревнований задумался еще раз - быть может поставить в гараже рядом с нормальной машиной еще и скромный, маленький скутер? Хотя бы на лето…