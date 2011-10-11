На чем быстрее ездить по Москве: на скутере или автомобиле?

Каждый водитель, стоя в безнадежной пробке и опаздывая на важную встречу, наверняка завидует скутеристам, лихо пронзающим плотные ряды больших седанов и кроссоверов. И наверняка почти каждый московский автомобилист хоть раз задумывался о том, чтобы купить себе мопед. Послать к черту весь этот комфорт с кондиционером и пересесть на два колеса! Просто потому, что так будет быстрее. Будет ли? "Мотор" решил проверить это на практике.

Идея соревнования между скутером и маленьким "хот-хэтчем" лежит на поверхности. Средняя скорость движения по Москве в будний день редко превышает 20 километров в час. И как бы не старались власти строить новые дороги и многоярусные развязки, этот поезд, похоже, уже ушел: автопарки крупных российских городов растут несоизмеримо более высокими темпами, чем дорожная инфраструктура.

Но есть люди, которые нашли способ борьбы с пробками. Способ, подразумевающий полный отказ от четырех колес, защищающего в случае аварии кузова, от крыши, спасающей от непогоды, и даже от комфорта в виде удобного кресла, «музыки» и климатической установки. Правда, в российских условиях этот способ – покупка скутера – несомненно потребует еще и определенной отваги: только храбрые люди способны нагло шнырять на "тарахтелке" с 50-кубовым моторчиком мощностью от 3 до 10 лошадиных сил в потоке больших и очень жестких автомобилей.