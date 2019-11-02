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8:30

Самый мощный G-Class девяностых

Видео: Mercedes-Benz G 500 от Brabus

Сегодня заряженные «G-вагены» кажутся чем-то естественным, хотя в легендарном G 55 AMG впервые скрестили то, что казалось невозможным совместить: шасси старого армейского вездехода и компрессорный мотор, которому завидовали спорткары. Инженеры решили вопрос «как?» раньше, чем клиенты поставили вопрос «зачем»? — и он просто отпал сам собой. Важным шагом на пути к AMG-монстрам и сегодняшнему G-Классу с суперспособностями стал G 500 — первый «Геландеваген» с V8. Именно таком автомобиле мы рассказываем в свежем видео. Тюнинг от Brabus предлагаем считать приятным бонусом и еще одной приметой эпохи.