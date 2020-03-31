Сорок фотофактов о новейшем бизнес-седане Genesis G80

Все подробности о новой модели корейской премиум-марки

Корейский премиум-бренд Genesis, входящий в концерн Hyundai-Kia, вовсю продолжает обновление модельной линейки: у нового поколения Дженезисов не только совершенно новый дизайнерский язык, но и техническая начинка — платформы и силовые агрегаты. Всего два месяца назад корейцы с помпой представили первый в истории марки кроссовер GV80, а теперь состоялась премьера его ближайшего родственника — седана бизнес-класса G80, созданного на той же базе. Правда, из-за пандемии коронавируса всё прошло скромнее не придумаешь: ограничились роликом на Youtube да коротким пресс-релизом. Редакция «Мотора» решила восполнить этот пробел — мы собрали все известные факты в удобном иллюстрированном формате.