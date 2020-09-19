Genesis GV80: самый дорогой кроссовер Кореи

Видео — первый премиальный кроссовер из Кореи с 3D-приборами и дистанционной парковкой с ключа

Только представьте — после трудного рабочего дня вы подходите к своему Genesis GV80, слышите мягкий благородной хлопок закрывшейся двери и вдруг... оказываетесь у потрескивающего поленьями камина. Или, как вариант, наслаждаетесь расслабляющим шумом морского прибоя или радуетесь каплям весеннего дождя. Нет, крыша не протекает ни у вас, ни у «Дженезиса» — это работает специальное фоновое звуковое сопровождение внутри самого дорого корейского кроссовера, чтобы водитель ушел в глубокий релакс. На Genesis GV80 корейцы делают очень серьезную ставку. Машина ведь должна бросить вызов сливкам мира премиальных SUV — Audi Q7, BMW X5, Mercedes-Benz GLE — поэтому фарширован он реально с горочкой: от системы удаленной парковки с брелока и приборной панели с 3D-эффектом до встроенного видеорегистратора и 22-дюймовых колесных дисков. Обо всех фишках корейского «икс-пятого» мы подробно и рассказываем в этом новом видео.