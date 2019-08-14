Rolls-Royce Ghost Zenith: апофеоз роскоши

Коллекционное издание «Призрака» посвятили завершению выпуска модели

Жизненный цикл Rolls-Royce Ghost второго поколения подходит к концу, и британцы вновь решили порадовать коллекционеров спецверсией с приставкой Zenith. Рецепт проверенный: в 2016 году аналогично поступили с «Фантомом», а автомобили серии Phantom Zenith стали одними из самых желанных современных Роллс-Ройсов. Ограниченное издание «Призрака» — это всего 50 машин с беспрецедентным уровнем персонализации и декором, рассказывающим историю модели. Салон Ghost украшен инкрустацией в стиле маркетри, «звёздным небом» из волоконно-оптических световодов и гравировкой на центральной консоли по мотивам инженерных чертежей концепта 200EX.