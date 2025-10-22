Зимние шины Gislaved: кое-что о флагманской линейке

По дорогам Сибири на двух старших моделях — с шипами и без

Новые модели Gislaved IceControl и ArcticControl не приходят на смену известным NordFrost 200 и SoftFrost 200 — они встают чуть выше и получают статус флагманских моделей. А в чем собственно разница, и почему у этих двух линеек совсем разные названия, а в дизайне протектора так мало общего? Потому что это не просто отдельная ветвь… Она вообще растет из другого корня. Который уходит в Германию.