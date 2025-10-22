По дорогам Сибири на двух старших моделях — с шипами и без

Зимние шины Gislaved: кое-что о флагманской линейкеПо дорогам Сибири на двух старших моделях — с шипами и без
Мы уже рассказывали о некоторых моделях шин Gislaved и самой шведской марке, поэтому повторим лишь основные тезисы. Бренд Gislaved — один из старейших в отрасли и не намного моложе самого автомобиля. Шины он производит с 1905 года. Название произносится как «Гиславед» — так оно закрепилось в международной практике, хотя родной город компании, в честь которого и назвали марку, на шведском читается как «Йиславед».
Репутация Gislaved как производителя зимних шин выросла, что не удивительно, в северной Европе. Зима в Скандинавии — это и морозы, и снег, и лед. Точно как у нас. В начале 1990-х годов шведскую марку купил немецкий концерн Continental — и продолжил развивать её как эксперта зимних шин и основного конкурента финской Nokian.
История Gislaved в нашей стране получила неожиданный ренессанс после ухода из России головного предприятия, Continental AG. Линейка зимних моделей включала хорошо знакомые NordFrost 200 и SoftFrost 200 — их производство продолжилось. При этом именно Gislaved стал тем брендом, который по-прежнему можно официально использовать в России.
Нынешнему владельцу, российскому шинному холдингу Cordiant эта уважаемая марка досталась вместе с другими активами, включая современные заводы Continental и Bridgestone. Вопроса «что с ними делать» не возникло, поскольку у Cordiant есть продвинутый центр исследований и разработок, который всегда работал на открытом конкурентном рынке, а не был создан в ходе какого-нибудь национального проекта, связанного с импортозамещением. Компетенции этого центра усилили и сотрудники ушедших брендов, включая немецкого инженера-эксперта Михаэля Циккфельда, который не пожелал бросать свою работу в России.
Кстати, завод, на котором раньше выпускали Bridgestone, начал производство только в 2016 году, и мы подробно рассказывали, как он работает, посмотрев на процессы своими глазами.
И все же, откуда взялись шипованная Gislaved IceControl и фрикционная ArcticControl? Самое простое и короткое объяснение: это переименованные аналоги Continental IceContact 2 и, соответственно, VikingContact 7. Впрочем, это одновременно и грубое упрощение. Отличия не сводятся только к новому дизайну боковин, хотя в каком-то смысле число этих самых отличий нужно было свести к минимуму. Задача перед химиками, инженерами и технологами Cordiant стояла небанальная: шины премиальной линейки должны как минимум сохранить высокие эксплуатационные характеристики. Ведь кому нужен сырный продукт… то есть просто «шины с рисунком Continental»?
Впрочем, сказанное не значит, что рисунок протектора имеет второстепенное значение. И об этом стоит рассказать подробнее.
Шипы: Gislaved IceControl
Начнем с модели IceControl. На момент появления исходной IceContact 2 асимметричный рисунок на зимней шипованной шине был далеко не очевидным решением. Тогда из известных брендов его использовала разве что марка… Gislaved. Да-да, премиальный немецкий Continental пошел по стопам своего собственного «зимнего» бренда — и не прогадал. IceContact 2 выиграла множество сравнительных тестов. Которые совсем не были похожи на наши веселые заезды по замершему озеру близ Тюмени — профильные эксперты испытывали шины во множестве дисциплин с инструментальными замерами.
Предположим, Gislaved IceControl — это щедрое наследство от Continental. А чем эта модель отличается NordFrost 200, которая известна нам как невероятно тихая шипованная шина? Именно шипами и отличается!
Даже в самых крупных типоразмерах число шипов у NordFrost 200 не превышает 130 штук на шину. Небольшое число компенсируется продвинутой конструкцией: применяются шипы с трехгранной твердосплавной вставкой.
А у IceControl в размере 18 дюймов их уже 232! И даже при таком количестве шипов они расположены так, чтобы их число в пятне контакта всегда было постоянным. Шипы размещены практически по всей ширине шины: и ближе к центру, и в боковых блоках.
Компактный шип Continental 209 Tikka заменили собственным шипом Gislaved российского производства. Головка шипа прямоугольная (их из-за этого даже называют направленными), но профиль этого прямоугольника скруглен ради устойчивости к износу. Форму заглубленной части шипа тоже оптимизировали: овальный фланец надежно удерживает шип, а квадратный корпус препятствует его вращению. Предусмотрели и резервуары для отвода ледяной крошки.
Из чего они сделаны?
Современная работа с резиновой смесью — это выбор оптимального соотношения примерно сорока различных химических компонентов. Что если часть из них придется заменить? Очевидно, состав придется подбирать заново или как минимум корректировать. Но с какой целью — воспроизвести рецепт Continental? А может не стоит на этом останавливаться?
Кажется, так подумали и разработчики. Интересно, что основные компоненты резиновой смеси можно сравнить с композитными материалами, ведь они тоже выполняют роль матрицы и наполнителя. Матрица — это смесь полимеров, а основной наполнитель — диоксид кремния, также известный как силика. Для Gislaved IceControl удалось создать полимерную смесь исключительной однородности. Это улучшило совместимость силики и других компонентов с «матрицей». Результат — резиновая смесь сохраняет постоянные свойства при более низких температурах.
Нешипованные: Gislaved ArcticControl
На летних шинах мы привыкли видеть акцентированные продольные ребра, на зимних «асимметриках» основные канавки часто образуют скорее поперечный паттерн. А вот у модели ArcticControl центральные блоки имеют почти симметричную ромбовидную форму. Такое решение увеличивает пятно контакта и равномерно распределяет давление по нему. При этом сами блоки довольно крупные, но в то же время испещрены множеством 3d-ламелей. Эти углубления нужны, чтобы эффективно отводить воду из пятна контакта, но не ослаблять структуру блока.
Ламели можно представить себе как тонкие глубокие прорези в протекторе. Если их много, то при продольных и поперечных нагрузках крупные блоки будут сильно деформироваться. Но если каждый надрез трехмерный, то после определенной величины смещения эти маленькие каналы будут замыкать друг друга своим рельефом, препятствуя дальнейшей деформации крупных элементов протектора.
Такая конструкция чаще всего применяется в зимних шинах, где способность протектора мгновенно отводить из пятна контакта большой объем воды критически важна, ведь нужно обеспечить надежное сцепление на мокрой дороге и в снежной слякоти. На модели ArcticControl для улучшения управляемости блоки протектора соединены усиленными перемычками.
Значит ли всё это, что современные фрикционные шины настолько «преисполнились», что уже могут выполнять работу шипованных, только молча? Разумеется, нет. Но ведь и разница проявляется только в специфических условиях. Экстремальную дисциплину назвать легко: это торможение на голом льду. В ней шипам нет равных. Но если в вашей практике такие условия не встречаются, то можно выбрать фрикционные шины ради комфорта и не поступиться ни управляемостью, ни безопасностью. Главное — не пренебрегать возможностью адаптировать манеру езды. Это преимущество ответственного водителя незаменимое и бесплатное.
Шипованная модель Gislaved IceControl доступна в 36 типоразмерах от 15 до 21 дюйма. То есть подобрать такие шины можно и на бюджетные легковушки, и на дорогие кроссоверы. Нешипованные ArcticControl тоже закрывают нишу от 15 до 21 дюйма, но типоразмеров даже больше: 41. Gislaved — не самые доступные шины на рынке: китайские производители довольно агрессивно входят в планы российских автомобилистов. Но соревноваться с ними в демпинге премиум-марка российского производства не будет. Уже хотя бы потому, что по ощущению уверенности на зимней дороге она спорит с лучшими мировыми образцами.