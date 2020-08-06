Всё о преемнике McLaren F1

Каким получился самый аналоговый суперкар современности

Имя Гордона Мюррея, или Марри, как говорят британцы, известно всем, кто хоть немного интересуется автомобилями. На счету этого выдающего конструктора не один десяток формульных болидов команд Brabham и McLaren, а ещё — парочка дорожных машин, простое упоминание которых заставляет сердце биться чаще. Речь, конечно же, о Mercedes-Benz SLR McLaren и McLaren F1. Один из самых быстрых атмосферных суперкаров в истории мирового автопрома по-прежнему считается эталоном красоты и скорости, но вот преемника для него в современном мире не нашлось. McLaren Speedtail, каким бы быстрым он ни был, явно не тянет на эту роль. Исправить несправедливость решил сам профессор Мюррей и сконструировал свой 50-й автомобиль — купе GMA T.50 с лаконичным дизайном, атмосферным V12 и «механикой». Возможно, именно ему суждено затмить легенду и стать образцом идеального спорткара — и для этого у него есть всё необходимое.