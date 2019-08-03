Смотрим гонки: все самые важные трансляции 3-4 августа

Квалификация начинается в субботу в 15:55 по московскому времени, и будет показана в прямом эфире каналом «Матч ТВ». Чуть раньше, в 12:55, на том же канале будет транслироваться третий тренировочный заезд.

В записи квалификацию можно будет увидеть в 20:55 на канале «Матч! Арена». А третью тренировку в повторе покажут в 15:00 и 19:50.

Сама гонка будет транслироваться в прямом эфире каналом «Матч! Арена» в воскресенье в 16:00 и в записи — на канале «Матч ТВ» в 00:20. Те, кто в субботу пропустил квалификацию, смогут увидеть её в воскресенье в записи в 10:50 на канале «Матч! Арена».

РАЛЛИ

Ралли Финляндия — едва ли не самый популярный и престижный этап Чемпионата мира по ралли. Гонка проводится в окрестностях города Ювяскюля с 1951 года и входит в состав Чемпионата с самого момента его учреждения в 1973 году. Грунтовое ралли знаменито запредельными скоростями, головокружительными трамплинами и сложнейшими «трёхмерными» поворотами.