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11:52

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 3-4 августа

Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети

© из открытых источников
Редакция «Мотора» собрала для своих читателей всю информацию о самых важных автоспортивных событиях, которые пройдут 3-4 августа. В этот уик-энд пройдут этапы чемпионатов мира сразу в трёх дисциплинах: кольцевых гонках «Формулы-1», ралли и ралли-кроссу.

Формула-1

В этот уик-энд состоится уже двенадцатый этап Формулы-1 — Гран-При Венгрии. В 1986 году эта гонка стала первым Гран-При Формулы-1 в стране восточной Европы. Фанаты автоспорта смогут следить за всеми заездами на автодроме «Хунгароринг» на телеканалах сети «Матч!».

Квалификация начинается в субботу в 15:55 по московскому времени, и будет показана в прямом эфире каналом «Матч ТВ». Чуть раньше, в 12:55, на том же канале будет транслироваться третий тренировочный заезд.

В записи квалификацию можно будет увидеть в 20:55 на канале «Матч! Арена». А третью тренировку в повторе покажут в 15:00 и 19:50.

Сама гонка будет транслироваться в прямом эфире каналом «Матч! Арена» в воскресенье в 16:00 и в записи — на канале «Матч ТВ» в 00:20. Те, кто в субботу пропустил квалификацию, смогут увидеть её в воскресенье в записи в 10:50 на канале «Матч! Арена».

РАЛЛИ

Ралли Финляндия — едва ли не самый популярный и престижный этап Чемпионата мира по ралли. Гонка проводится в окрестностях города Ювяскюля с 1951 года и входит в состав Чемпионата с самого момента его учреждения в 1973 году. Грунтовое ралли знаменито запредельными скоростями, головокружительными трамплинами и сложнейшими «трёхмерными» поворотами.

Чтобы в прямом эфире следить за чемпионатом мира по ралли, потребуется подписка на платный онлайн-сервис WRC+ All Live за 8,99 евро в месяц (650 рублей). Прямая трансляция со спецучастков началась уже в пятницу, в субботу она продолжится в 8:08 по Москве, в воскресенье — в 8:38. А ещё до начала прямых трансляций зрители увидят обзоры предыдущего дня.

РАЛЛИ-КРОСС

Мировой ралли-кросс отправляется за океан — седьмой этап пройдёт на канадской трассе Труа-Ривьер в Квебеке.

За этой потрясающе динамичной дисциплиной можно следить онлайн: организаторы будут вести бесплатные трансляции заездов на своём канале в Youtube. Показ квалификации начнется в субботу в 19:50, и продолжатся в 20:55. В воскресенье трансляции продолжатся — в 16:50 покажут третий сегмент квалификации, а в 19:05 — четвёртый. Трансляция финальных заездов начнётся онлайн в 21:00 в воскресенье.

По ТВ заезды из Канады также будут транслироваться, причём в прямом эфире. Правда, дело ограничится лишь финальными заездами — в воскресенье в 21:00 на канале «Матч! Планета» (и в 00:30 на канале «Матч! Арена» в записи).

СМП РСКГ

Кузовная серия СМП РСКГ после многолетнего перерыва наконец-то возвращается на подмосковную трассу «ADM Raceway», расположенную на территории аэродрома Мячково: там состоится пятый этап. Все без исключения гоночные заезды транслируются на канале серии в Youtube и на ТВ, на каналах сети «Матч».

Заезды самого престижного и быстрого класса «Туринг», в котором ездят 350-сильные машины категории TCR, можно будет увидеть в субботу в 12:10 и в воскресенье в 12:05. Также эти гонки покажут в прямом эфире на канале «Матч ТВ».

Заезды в других классах будут транслироваться на канале «Матч! Страна» и в Youtube. Гонки в «народном» классе S1600 покажут в субботу в 14:20 и в воскресенье в то же время. Увидеть совместные заезды в более мощных классах «Туринг-Лайт» и «Супер-продакшн» можно будет в субботу 15:35 и в воскресенье в то же время.

Также в рамках уик-энда СМП РСКГ проходят соревнования молодёжной «формульной» серии SMP Formula 4: они тоже транслируются в прямом эфире на канале «Матч! Страна» и в Youtube — в субботу в 10:55 и воскресенье в 10:50.

NASCAR

В эти выходные состоится двадцать второй этап в самой популярной гоночной серии США. Это редкая возможность увидеть лучших гонщиков Америки на привычном нам автодроме европейского типа, а не профилированном овале: 355-километровая гонка пройдёт на автодроме «Уоткинс Глен» в штате Нью-Йорк.

Российские фанаты американского автоспорта смогут посмотреть гонку в прямом эфире в воскресенье, в 22:00 на канале «Матч! Арена», а также на онлайн-ресурсе Sportbox.