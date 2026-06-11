Город внутри: как современный дом может избавить от лишних поездок
Будние дни в городе обычно состоят из множества коротких маршрутов. Отвезти ребенка на занятия, приехать на работу или на встречу, успеть на тренировку, заехать в магазин и забрать заказ по пути домой. Каждая поездка по отдельности кажется пустяком, но к вечеру все они складываются в километры. Добавьте к этому пробки и поиск парковки – и станет понятно, откуда берется привычная вечерняя усталость.
Именно поэтому все большую популярность приобретает концепция 15-минутного города, где многие повседневные задачи можно решить, не выходя за пределы жилого квартала. Когда вся необходимая инфраструктура находится рядом с домом, потребность в лишних поездках исчезает.
На этом принципе основан новый проект «Начало» от «Донстрой». Это премиальный квартал на Пресне, он расположен на улице Сергея Макеева рядом с парком «Красногвардейские пруды». Восемь корпусов переменной этажности – от 11 до 48 этажей – с внутренними дворами, кольцевой галереей для прогулок, подземным паркингом и собственной инфраструктурой. В проекте предусмотрены функциональные однокомнатные квартиры, семейные (с одной и двумя спальнями) и просторные роскошные резиденции до 264 квадратных метров. «Начало» предлагает квартиры с уникальными панорамными видами на город, окнами в ванных комнатах, террасами и лоджиями.
Представим себе день в таком квартале. День без лишних поездок.
Утро: всегда доброе
Визитной карточкой многих столичных микрорайонов является утреннее столпотворение у шлагбаума. Жильцы-автомобилисты стремятся выехать, тут же выгружается доставка, идут пешеходы, таксисты пытаются воссоединиться со своими пассажирами.
Правильный 15-минутный город начинается с разделения всех этих потоков. Например, в подземном паркинге «Начала» предусмотрены специальные «карманы» для такси, отдельные зоны для жильцов, гостевых и грузовых автомобилей. От такой организации проще всем. Ситуация, когда такси «уже на месте», но на самом деле стоит где-то у соседнего въезда, здесь просто невозможна.
Сам паркинг двухуровневый и общий для всех корпусов. В нем разместятся 897 машиномест: можно приобрести место, где уже есть система зарядки электромобилей, или установить ее в будущем.
На уровне паркинга также находятся кладовые помещения, колясочные, места хранения велосипедов и отдельная рампа для курьеров. На въезде в квартал предусмотрена автоматическая мойка колес и днища автомобиля, а внутри – автомойка на четыре поста.
Такой паркинг работает уже не просто как место хранения машины. Это нижний транспортный уровень дома, где встречаются личные автомобили, такси, гости, доставка и сервис. И самое главное, вся эта автожизнь не мешает тем, кто гуляет во дворе.
День: место встречи
Очень часто в будние дни мы перемещаемся по городу не потому, что так уж нужно попасть в определенное место, а потому, что дома нет подходящего пространства. Необходимо провести созвон – мешают дети. Требуется организовать деловую встречу – приходится искать кафе. Хочется поработать пару часов вне квартиры – снова поездка.
В «Начале» для этого предусмотрен клуб резидентов. В нем будут работать коворкинги, переговорные, лаунжи, библиотека, репетиторские, детский клуб и кинотеатр. Это главный внутренний общественный узел проекта: место, где можно не только отдохнуть, но и решить часть рабочих и семейных задач.
Например, утреннюю встречу можно провести в переговорной, несколько часов поработать в коворкинге, ребенка отвести в детский клуб или на занятие с репетитором, а вечером вернуться туда же уже не по делам, а в кинотеатр или лаунж. Все это не отменяет большой город, но сокращает количество мелких перемещений, ради которых обычно приходится заводить машину или вызывать такси.
День: для самых главных
Когда в семье есть ребенок, значительная часть поездок связана не с работой, а с расписанием детских занятий. Сад, школа, кружок, репетитор, прогулка, спортивная секция – день легко превращается в цепочку коротких маршрутов.
В «Начале» эти сценарии тоже учтены. В инфраструктуре проекта заявлен отдельностоящий образовательный центр с муниципальной школой и детским садом.
Дополнительные занятия и уроки с репетитором можно проводить в детском клубе, а веселиться – на территории игрового двора «Млечный путь».
Детская инфраструктура – важная часть концепции «дня без лишних поездок». Ребенку не обязательно каждый раз пересекать район, чтобы попасть на занятия или провести время вне квартиры. А для родителей это означает меньше логистики, меньше ожидания в машине и меньше маршрутов, которые строятся только вокруг детского расписания.
После обеда: двор – это космос
Чем меньше лишних поездок, тем больше времени можно просто гулять. В «Начале» двор – это не компромисс между парковкой и детской площадкой, а полноценное пространство для жизни. Эта территория разделена на три тематические зоны.
Игровой двор «Млечный путь» рассчитан на прогулки с детьми: здесь запланированы детская площадка, пространство для мероприятий, ручей, павильон с качелями и беседка. На этой территории нет ничего случайного или созданного «для галочки». Проектировщикам удалось создать целый мир, где можно реализовать множество самых разных игровых сценариев.
Тихий двор «Космический сад» устроен для других целей: здесь можно посидеть с ноутбуком, встретиться с соседом, почитать, побыть в тишине. В этом дворе есть летний коворкинг и теплый павильон, зеленая гостиная и секретный сад, уединенные места для отдыха и медитации. В самом центре зоны для релаксации разместится «космический» арт-объект.
Спортивный двор «Метеоритный сад» – это место для активных действий, будет оборудована просторная спортивная площадка и зона для панна-футбола, а также сад камней и места для отдыха.
Таким образом, внутри двора найдется место и для спорта, и для детских игр, и для спокойных прогулок. Благодаря продуманному зонированию территории под каждый сценарий предусмотрено отдельное удобное пространство.
Доставка здесь не ходит
Курьерская логистика с каждым годом создает горожанам все больше проблем. Доставка стала частью повседневной жизни, но дворы часто к ней не приспособлены. Курьеры ищут подъезды, едут через пешеходные зоны, оставляют велосипеды у входов, звонят в домофоны, пересекаются с детьми и жителями.
В «Начале» этот поток тоже выводится за пределы двора. Курьеры с посылками в принципе не будут ходить по территории: заказы принимает специальный сервис управляющей компании и передает их жителям. Для велосипедистов и курьеров предусмотрена отдельная рампа в подземном паркинге.
Такой подход не ограничивает доставку, а наоборот, делает ее частью единого сервиса. Просто не будет хаотичного перемещения курьеров по двору, где гуляют дети, отдыхают жители и их гости.
Вечер: спорт, ужин, магазин
Обычно вечерний набор дел выглядит так: спортзал в одном месте, ужин – в другом, продукты – по дороге домой, прогулка – если останутся силы. В «Начале» многое из этого можно сделать «дома».
Внутри квартала будет свой фитнес-центр с бассейном, ресторанная улица с кафе и летними террасами, кафе-пекарня, минимаркет, сквер у дома с местами отдыха. Это не заменяет «выход» в Москву, но закрывает ежедневные сценарии: купить необходимое, встретиться за ужином, зайти за кофе, сходить на тренировку, прогуляться после работы.
Дополнительный маршрут – зеленый променад на крыше стилобата, который идет по периметру всего дома. Он должен объединить зоны отдыха, занятий спортом, детских игр и совместной работы. Здесь будут прогулочная дорожка, клумбы со скамейками и вертикальное озеленение.
Получается многоуровневая структура: под землей – автомобили, такси, сервис и хранение, на уровне двора – детские и рекреационные сценарии, выше – променад и общественные пространства.
Технологии: меньше точек контакта
В «Начале» есть особый цифровой контур, который тоже оказывает влияние на повседневные маршруты. Доступ на территорию возможен по смартфону, на пути в квартиру предусмотрена система «Свободные руки»: автоматическое открытие дверей и бесконтактная работа лифта. Гости смогут проходить в дом по QR-коду, а въезд гостей в паркинг будет работать через распознавание номера автомобиля.
Домофоном можно управлять удаленно: видеть видеозвонки и открывать дверь из любого места. Видеонаблюдение предусмотрено во дворе, в паркинге, включая въезды и выезды, во входных группах и лифтовых холлах. Срок хранения записей – 30 суток. Также заявлен доступ к просмотру камер детских площадок во дворе.
Для жителя это означает, что многие мелкие действия – пропустить гостя, принять доставку, заехать в паркинг, пройти к лифту – становятся проще и короче. Не исчезают совсем, но перестают требовать лишних звонков, объяснений и ручного контроля.
Город рядом
При всей внутренней инфраструктуре «Начало» остается проектом в центре Москвы. От дома до Москва-Сити или Садового кольца можно доехать на машине за шесть минут, до Кремля – за 12 минут. Пешком дорога до станции метро «Улица 1905 года» займет 15 минут.
Рядом с домом находится сразу три парка – «Красногвардейские пруды», «Красная Пресня» и Декабрьского восстания, а также набережная Москвы-реки, Московский зоопарк, Планетарий, театры, рестораны и торговые центры. Вокруг достаточно города, чтобы не чувствовать себя изолированно в своем квартале.
Но главная идея проекта не в том, чтобы по любому поводу выезжать наружу. Автомобиль остается для важных маршрутов – поездки в Сити, к Садовому кольцу, в центр, за город, в аэропорт. А то, что связано с повседневной рутиной – фитнес, продуктовый магазин, детские занятия, коворкинг, доставка, кафе и прогулки – можно решить и дома.
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