Город внутри: как современный дом может избавить от лишних поездок

Будние дни в городе обычно состоят из множества коротких маршрутов. Отвезти ребенка на занятия, приехать на работу или на встречу, успеть на тренировку, заехать в магазин и забрать заказ по пути домой. Каждая поездка по отдельности кажется пустяком, но к вечеру все они складываются в километры. Добавьте к этому пробки и поиск парковки – и станет понятно, откуда берется привычная вечерняя усталость.

Именно поэтому все большую популярность приобретает концепция 15-минутного города, где многие повседневные задачи можно решить, не выходя за пределы жилого квартала. Когда вся необходимая инфраструктура находится рядом с домом, потребность в лишних поездках исчезает.

На этом принципе основан новый проект «Начало» от «Донстрой». Это премиальный квартал на Пресне, он расположен на улице Сергея Макеева рядом с парком «Красногвардейские пруды». Восемь корпусов переменной этажности – от 11 до 48 этажей – с внутренними дворами, кольцевой галереей для прогулок, подземным паркингом и собственной инфраструктурой. В проекте предусмотрены функциональные однокомнатные квартиры, семейные (с одной и двумя спальнями) и просторные роскошные резиденции до 264 квадратных метров. «Начало» предлагает квартиры с уникальными панорамными видами на город, окнами в ванных комнатах, террасами и лоджиями.

Представим себе день в таком квартале. День без лишних поездок.

Утро: всегда доброе

Визитной карточкой многих столичных микрорайонов является утреннее столпотворение у шлагбаума. Жильцы-автомобилисты стремятся выехать, тут же выгружается доставка, идут пешеходы, таксисты пытаются воссоединиться со своими пассажирами.

Правильный 15-минутный город начинается с разделения всех этих потоков. Например, в подземном паркинге «Начала» предусмотрены специальные «карманы» для такси, отдельные зоны для жильцов, гостевых и грузовых автомобилей. От такой организации проще всем. Ситуация, когда такси «уже на месте», но на самом деле стоит где-то у соседнего въезда, здесь просто невозможна.