Викторина о машинах-киногероях, с которой вы точно справитесь

Мы уже догадались, что вы любите автомобили — ведь вы же читаете «Мотор». А как вы относитесь к кино? А к машинам из кино? Мы подобрали автомобильные фразы из известных фильмов и предлагаем сыграть в угадайку. Один эпизод и четыре варианта ответов. Сможете сдать этот несложный «ЕГЭ» без ошибок?