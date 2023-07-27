Викторина о машинах-киногероях, с которой вы точно справитесь

07:00, 27 июля 2023
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Квиз: угадайте фильм по фразе об автомобиляхВикторина о машинах-киногероях, с которой вы точно справитесь
Мы уже догадались, что вы любите автомобили — ведь вы же читаете «Мотор». А как вы относитесь к кино? А к машинам из кино? Мы подобрали автомобильные фразы из известных фильмов и предлагаем сыграть в угадайку. Один эпизод и четыре варианта ответов. Сможете сдать этот несложный «ЕГЭ» без ошибок?
© Universal Pictures
Кинематограф и автомобили — эти темы всегда идут рядом, и по метке Кино у нас найдется немало интересных публикаций. Квизы тоже были. Например, попробуйте угадать, кто из мировых звезд ездит на российских машинах. Ну а все наши викторины, которых уже накопилось более сотни, можно найти здесь.