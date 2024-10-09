Наполовину Porsche

Каким получился суперкар HF-11 стоимостью 1,85 миллиона доларов

Проект HF-11 изначально назывался Half11 и представлял собой гаражного Франкенштейна, созданного под вдохновением от гоночных машин 60—70-х годов. Авторство принадлежит братьям Илье и Никите Бридан из Oilstainlab. Оба в прошлом автомобильные дизайнеры: Никита работал в Honda, Hyundai и General Motors, Илья — в GAC, и продолжает трудиться в Canoo. Другие члены команды — выходцы из «конюшни» Mercedes-AMG Petronas F1, Koenigsegg, Ferrari, Czinger, Singer и Rimac. Что у них в итоге получилось, сейчас расскажем.