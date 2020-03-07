Hummer H1: на войну и в супермаркет

Видео: Hummer армии США на дорогах России — машина мечты или нелепица?

Споры о том какая опция на внедорожнике самая-самая пора заканчивать. Да, у Cadillac Escalade бывают подножки с электроприводом, а в списке допоборудования Defender попадается встроенная лебедка. Но кому в самом-то деле нужна лебедка, когда на крышу Hummer H1 можно поставить настоящую турель для крупнокалиберного пулемета? Это лишь малая часть сюрпризов, на которые так щедр любимый внедорожник бывшего губернатора Калифорнии. Как не вспомнить про откидной кенгурин, сливные отверстия в полу салона или систему дистанционной регулировки давления в шинах! У непобедимого и легендарного H1 есть все необходимое, чтобы прямо сейчас отправиться на рыбалку или по крайней мере на войну и может быть даже вернуться домой.