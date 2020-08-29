Самая дорогая Toyota Tundra

Видео: пикап Toyota за 12 миллионов. Почему так дорого и что внутри?

В мире совсем немного проблем, масштаб и значимость которых может сравниться с разработкой идеального автомобиля для выездов на охоту. Это ведь сколько всего нужно предусмотреть! И отличную проходимость, чтобы не застрять на полпути, и защитное покрытие кузова, чтобы не отправляться в перекраску после первой же вылазки в лес, и главное, конечно, оборудование для перевозки ружей. Вот в этом основательно доработанном пикапе Toyota Tundra 2016 года уже есть всё перечисленное. И даже немного больше. Скажем, люк в крыше можно использовать как базовую огневую позицию. Все главные фишки идеального охотничьего пикапа показаны в нашем новом видео. И попробуйте сказать, что подобное совершенство не может стоить каких-то 12 миллионов рублей...