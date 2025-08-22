Готовясь к подмосковному этапу, команда Innostage AG Team воспользовалась помощью... соперников!

«Мотор» в гонках: готовимся к битве под МосквойГотовясь к подмосковному этапу, команда Innostage AG Team воспользовалась помощью... соперников!
Победа — это прекрасно. Победа на домашней трассе — здорово вдвойне. А когда на домашней трассе добывается первая победа в топовом классе, эмоции возводятся в степень. Именно такой суперпозитивный момент Innostage AG Team пережила месяц назад на автодроме в Казани. Воскресную гонку в столице Татарстана на глазах многочисленных друзей и родственников выиграл Рустам Фатхутдинов, самый молодой и самый эмоциональный пилот команды. Для которого этот успех стал первым за время выступлений в самом престижном классе Российской серии кольцевых гонок.
Путь спортсмена к этой победе был небыстрым. Впервые в класс SMP TCR Russia Рустам пришел целых пять лет назад. Отгоняв один год, выбыл из числа участников. Через некоторое время вернулся, но только чтобы снова уйти, причем в разгар сезона. За это время было несколько финишей на подиуме, но были и ошибки в силу неопытности, и обидные поломки немолодой техники. Пару раз операторы прямых трансляций ловили Рустама в момент, когда он в отчаянии бил рукой по стене боксов.
В этом году, пожалуй, впервые Фатхутдинов сел за руль автомобиля, который можно назвать современным. И это сразу же сказалось на результативности. Первый же уикенд сезона Рустам отметил финишем в первой тройке. Перед подмосковным этапом гонщик из Казани занимает 5-е место в общем зачете, всего одно очко уступая пилоту, находящемуся на строчку выше.
— Рустам продолжает учиться работе с машиной TCR и по ходу сезона добился заметного прогресса, — свидетельствует руководитель команды Дмитрий Дудин — Этот автомобиль требует очень точной и четкой работы и с педалью газа, и с педалью тормоза. К примеру, в менее быстрых классах не особо часто используется так называемый трейл-брейкинг, когда на входе в поворот гонщик некоторое время дотормаживает при повернутом руле. А при езде на машинах TCR эта техника применяется постоянно.
Но прогресс прогрессом, а любому пилоту хочется побеждать. А такому эмоциональному человеку, как Рустам, это особенно необходимо. Было хорошо видно, что отсутствие побед его угнетает. Поэтому для всей команды успех в Казани был очень ярким моментом. Рассчитываем, что это даст Рустаму новый толчок и поможет закрепиться в группе лидеров.
Загадка замедлившейся Audi
Тот, кто внимательно следит за нашими рассказами о выступлениях Innostage AG Team, спросит: успехи Рустама — это прекрасно, а Егор Санин-то почему только на седьмом месте? Ведь в мае, после первого этапа сезона, гонщик из Ульяновска возглавил общий зачет чемпионата России. Почему же летом Егор не смог удержаться даже в первой пятерке?
Причиной такого регресса (за три летних этапа Санин ни разу не смог финишировать в первой тройке) стало состояние машины, на которой выступает Егор — Audi RS3 LMS.
— С ней явно было что-то не так с самого начала сезона, — рассказывает Дмитрий Дудин — И сложность в том, что у нас нет стопроцентного понимания причин проблемы. Да, у нас немолодой мотор, который в идеале надо бы менять. Но на этом мы должны терять примерно полсекунды с круга, а теряем целую секунду.
Уже на первом этапе Егор говорил, что машина ведет себя неидеально, что как-то не так мы ее настраиваем. Но тогда мы не обратили на это особенного внимания, показанные на открытии сезона хорошие результаты немного нас расслабили. Когда Егор оказался не слишком быстр на следующем этапе, мы списали это на вес машины. Ведь как самый результативный пилот первого этапа, он получил на борт балласт в 40 кг. Одним словом, мы адекватно оценили масштаб проблем только на третьем и четвертом этапах.
Да и не только мы. Некоторые соперники подходят и спрашивают, что мы сделали с Егором, куда делась его скорость. Более того, соперники в каком-то смысле помогают нам разобраться с этой проблемой. После этапа в Казани мы захотели провести внеплановый тестовый день и попытаться выявить проблему. Но тесты в топовом классе сильно ограничены. Обычно это один день непосредственно перед началом этапа, когда выявлять проблему уже поздновато — надо искать скорость. А внеплановые тесты можно провести, только получив на это согласие всех остальных команд. Которые по умолчанию не склонны давать соперникам поблажки. Но наличие проблем у нашей Audi было настолько очевидным, что мы получили согласие от всех коллективов. За что им, кстати, большое спасибо.
Процесс поиска проблемы был настолько глубоким и сложным, что дошло даже до кадровых изменений. Но все-таки сейчас мы уверены, что дело в железе. Перед подмосковным этапом частично разобрали автомобиль, заменили ряд важных деталей. Надеемся, что эти меры исправят ситуацию и Егор вновь обретет скорость.
Автодром с богатым выбором
В целом Moscow Raceway хорошо подходит, чтобы принести Егору хорошие результаты после череды неудач. Ведь именно на подмосковном автодроме гонщик из Ульяновска одержал свою первую победу во «взрослых» соревнованиях. О чем с удовольствием вспомнил, записывая для нас традиционный рассказ о трассе следующего этапа:
— Это было в 2013 году. Мне было 14 лет, и я ехал свой первый сезон в кольцевых гонках. И кстати, Moscow Raceway был для меня первым крупным и современным автодромом. До сих пор помню, как ехали на трассу первый раз и как первым делом увидел большущую главную трибуну. В тот момент масштабы меня, конечно, поразили.
Если говорить об особенностях трассы, то она сложная, требовательная и к пилотажу, и к настройкам машины. В силу того, что тут много среднескоростных поворотов, которые не прощают ошибок. Из запоминающихся нюансов отметил бы возможность выбирать траекторию в повороте из нескольких близких по скорости вариантов. На среднестатистической гоночной трассе есть какая-то одна логичная траектория. Здесь же разные пилоты в зависимости от своего стиля проходят повороты по разным траекториям, и большинство этих вариантов — быстрые. У меня самого на отдельных секторах есть по три варианта траектории, каждый из которых я считают рабочим и могу использовать в заездах.
Как машина держится на воздухе
Автомобили, выступающие в топовом классе СМП РСКГ, не назовешь высокотехнологичными. Во-первых, они создавались под массовое (по гоночным меркам) производство. Во-вторых, правилами соревнований предусмотрен потолок цены, сейчас составляющий 150 000 евро. Поэтому многим особо сложным и просто дорогим решениям в этих машинах не место. Однако есть и решения, которые отсутствуют даже на болидах Формулы 1.
К примеру, в боксах Innostage AG Team не найти такой вещи, как домкрат. А как же тогда поднимать автомобиль для смены колес, регулировки схода-развала (эту процедуру механики проводят по несколько раз за уикенд) или, наконец, ремонта? Все просто. При необходимости механик открывает лючок, под которым на серийной машине прячется горловина бензобака. Вместо горловины там находится разъем, через который подключается баллон со сжатым воздухом. В машине прячутся т.н. пневмодомкраты — полые цилиндры с металлическими штангами внутри. Попав внутрь цилиндра, воздух выталкивает штангу вниз, та упирается в пол — и если воздух продолжает поступать, кузов машины поднимается вверх и колеса отрываются от земли.
Впрочем, не стоит думать, что конструкторы автомобилей Формулы 1 пропустили момент изобретения пневмодомкратов. На формулах такое решение не используется, чтобы не увеличивать массу автомобиля. В то время как гоночные автомобили, построенные на основе серийных, изначально достаточно тяжелые, и в процентном отношении наличие пневмодократов увеличивает массу машины незначительно.
Пит-стопы в гонках SMP TCR Russia — большая редкость, так как гонки длятся всего полчаса. Но увидеть работу пневмодомкратов можно перед стартом. Когда машина после установочного круга занимает место на стартовой решетке, механики обычно меняют местами передние (шины на которых прогрелись сильнее) и задние (с шинами, которые прогрелись слабее) колеса. Чтобы по ходу прогревочного круга до нужных, близких друг к другу значений дошла температура всех четырех шин.
Так что, если хотите увидеть «подпрыгивающие» гоночные машины — не опаздывайте к началу прямых трансляций с Moscow Raceway в эти выходные. Cубботнняя начнется в 15:15, а воскресная — в 13:20. Если же хотите увидеть гоночные сражения с участием Innostage AG Team своими глазами, то вот по этой ссылке найдете всю нужную зрителям информацию.