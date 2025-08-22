Готовясь к подмосковному этапу, команда Innostage AG Team воспользовалась помощью... соперников!

Победа — это прекрасно. Победа на домашней трассе — здорово вдвойне. А когда на домашней трассе добывается первая победа в топовом классе, эмоции возводятся в степень. Именно такой суперпозитивный момент Innostage AG Team пережила месяц назад на автодроме в Казани. Воскресную гонку в столице Татарстана на глазах многочисленных друзей и родственников выиграл Рустам Фатхутдинов, самый молодой и самый эмоциональный пилот команды. Для которого этот успех стал первым за время выступлений в самом престижном классе Российской серии кольцевых гонок.

Путь спортсмена к этой победе был небыстрым. Впервые в класс SMP TCR Russia Рустам пришел целых пять лет назад. Отгоняв один год, выбыл из числа участников. Через некоторое время вернулся, но только чтобы снова уйти, причем в разгар сезона. За это время было несколько финишей на подиуме, но были и ошибки в силу неопытности, и обидные поломки немолодой техники. Пару раз операторы прямых трансляций ловили Рустама в момент, когда он в отчаянии бил рукой по стене боксов.

В этом году, пожалуй, впервые Фатхутдинов сел за руль автомобиля, который можно назвать современным. И это сразу же сказалось на результативности. Первый же уикенд сезона Рустам отметил финишем в первой тройке. Перед подмосковным этапом гонщик из Казани занимает 5-е место в общем зачете, всего одно очко уступая пилоту, находящемуся на строчку выше.