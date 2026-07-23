Лаборатория
Опубликовано 23 июля 2026, 10:39
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JAECOO J6 в «Автомир» в Москве — стиль, комфорт и уверенность каждый день

JAECOO J6 — кроссовер, который уже успел зарекомендовать себя на рынке как современный, практичный и технологичный автомобиль для тех, кто ценит комфорт, выразительный дизайн и уверенность за рулём. В автосалоне «Автомир» в Москве модель доступна по цене от 2 190 000 рублей.
Jaecoo J6
Jaecoo J6
© ООО «Автомир-Трейд»
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»

JAECOO J6 создан для тех, кто ищет автомобиль на каждый день, но не готов идти на компромиссы. Он одинаково хорошо подходит для поездок по городу, дальних маршрутов и повседневной эксплуатации в плотном московском ритме. Продуманный дизайн, удобный салон и современное оснащение делают его привлекательным выбором для водителей, которым важны не только эмоции, но и практичность.

Почему выбирают JAECOO J6

JAECOO J6 выделяется уверенным внешним видом и сбалансированными пропорциями. Его дизайн выглядит современно и солидно, а характер автомобиля ощущается с первого взгляда. Такой кроссовер подчеркивает статус владельца и при этом остается удобным в повседневной жизни.

Jaecoo J6

© ООО «Автомир-Трейд»

Внутри JAECOO J6 предлагает комфорт, к которому быстро привыкаешь. Просторный салон, продуманная эргономика и качественное исполнение создают приятное впечатление уже с первых минут поездки. Автомобиль хорошо подходит и для ежедневных поездок по Москве, и для путешествий за город.

Технологии и практичность

Под капотом JAECOO J6 установлен бензиновый турбомотор 1,5 л мощностью 147 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Такая связка обеспечивает комфортное движение, предсказуемую динамику и уверенность в разных дорожных условиях.

Jaecoo J6

Jaecoo J6

© ООО «Автомир-Трейд»

Практичность модели дополняется хорошим балансом размеров, удобной посадкой и вместительным багажником. JAECOO J6 подходит тем, кто хочет получить универсальный автомобиль для города, семьи и активного образа жизни.

Jaecoo J6

Jaecoo J6

© ООО «Автомир-Трейд»

Выгодные условия в «Автомир»

В автосалоне «Автомир» в Москве можно не только познакомиться с JAECOO J6, но и записаться на пробную поездку, чтобы лично оценить автомобиль в движении. Клиентам доступны удобные условия покупки, консультация специалистов, программы кредитования и обмена.

Чтобы узнать больше о комплектациях, наличии автомобилей и доступных предложениях, переходите на официальный сайт: Автомир JAECOO

JAECOO J6 — это автомобиль, который уверенно сочетает стиль, комфорт и практичность. Если вы ищете современный кроссовер, который уже успел доказать свою надежность и удобство в реальной эксплуатации, JAECOO J6 станет отличным выбором.

Записаться на пробную поездку или уточнить условия:

https://jaecoo-avtomir.ru/contacts/

Адреса:

Москва, Ярославское шоссе, д. 7

Москва, Дмитровское шоссе, д. 98, стр. 1

Москва, улица Иркутская, д. 5/6

Москва, ул. Крылатская, д. 35, стр. 3

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Автор:Редакция «Мотора»
Теги:
#Jaecoo
#Реклама
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