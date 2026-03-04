Эксперты давно отмечают надёжность автоматических коробок передач Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, а также их производных — Skoda Rapid и Kia Rio, соответственно. Но эти модели непросто купить, имея ограниченный бюджет: самые дешёвые машины, как правило, убиты жёсткой эксплуатацией.

Но есть куда менее востребованные широкой публикой, а потому более простые для подбора экземпляры: на досках объявлений можно найти крайне привлекательные седаны и хэтчбеки сравнительно свежих годов выпуска и с относительно небольшими пробегами. Ниже — их список.