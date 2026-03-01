Введение закона о локализации такси

С 1 марта вступает в силу закон о локализации такси. С этого момента для пассажирских перевозок может использоваться только техника, отвечающая одному из трёх критериев.

Среди них, автомобиль должен быть выпущен в рамках специнвестконтракта (СПИК), заключенному с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года или с разрешением от правительства России, если СПИК подписан позже. Уровень локализации при этом должен соответствовать 3200 баллам.

Система может показаться сложной, но суть этой реформы — сделать так, чтобы россиян возили машины отечественного производства, пускай даже просто собранные на территории страны.

Ранее Минпромторг публиковал предварительный список таких моделей. В него вошли: Lada Granta, Lada Iskra, Lada Vesta, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend, Lada Aura, Lada Largus; УАЗ «Патриот», УАЗ «Хантер»; Sollers SP7; Evolute i-Pro, Evolute i-Joy, Evolute i-Sky, Evolute i-Jet, Evolute i-Space; Voyah Voyah Free, Voyah Dream, Voyah Passion; «Москвич 3», «Москвич 3е», «Москвич 6», «Москвич 8».