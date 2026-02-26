Как перевозчики относятся к появлению электромобиля «Атом» в такси
Вероятно, это вызовет удивление, но представители таксомоторного бизнеса знакомы с первой машиной российского стартапа «Атом» даже лучше журналистов. Дело в том, что «Атом» демонстрировали владельцам таксомоторных компаний неоднократно.
В частности, на XIII Международном Евразийском форуме «Такси» выставлялся ходовой прототип этой машины, с которым владельцы автопарков могли подробно ознакомиться. Среди таковых был и Андрей Белов, который помимо членства в федеральном «Совете по такси», также является директором по развитию «Петербургского такси 068» и главой «Ассоциации пассажирских перевозчиков Ленинградской области».
Обкатка конструкции
Как отметил собеседник журнала Motor, службы такси не любят покупать новые модели: «Если мы берём свежую машину, то производитель будет просто тестировать свой автомобиль, и у нас будут проявляться проблемы, на которых завод будет учиться», — считает эксперт.
По его словам, каждый день простоя машины-такси приносит бизнесу прямой убыток, а потому владельцы автопарков стараются приобретать максимально проверенные варианты — с надёжными двигателями, выносливыми коробками передач и крепкими подвесками.
Багажник
Производитель «Кама» сообщил, что объём багажника «Атома» составляет 350 литров. Для сравнения, у седана Hyundai Solaris вместимость багажного отделения — 480 литров: там, как показывает реальная эксплуатация, можно разместить детское кресло, несколько чемоданов и другую поклажу.
«Каждая машина должна быть оборудована детским креслом. В этот багажник детское кресло влезет. Но кроме него туда не поместится больше ничего. И в итоге водитель будет вынужден отказывать клиентам, у которых есть багаж», — заявил Белов.
Электрический привод
Сама идея такси на батарейках видится Белову неоднозначной.
«В Санкт-Петербурге есть один автопарк, который ради эксперимента купил несколько электромобилей. И они были вынуждены поставить туда дизельные обогреватели, иначе было слишком холодно, пассажиры мёрзли», — поделился собеседник Motor.
По его словам, водители такси не горят желанием арендовать аккумуляторные машины: владельцы автопарков вынуждены дополнительно их стимулировать — вводить минимальные тарифы на аренду электрокаров, чтобы заинтересовать монетой. Всё равно желающих находится немного.
«Одной зарядки аккумулятора на смену водителю не хватает. В итоге нужно отстоять очередь перед зарядной станцией, потом потратить около часа на одну зарядку, а в конце смены — на другую. Зачем водителю это надо?» — задается вопросом бизнесмен.
Конструкция дверей
Кузов «Атома» лишён средней стойки, а задние двери распахиваются против хода автомобиля. Чтобы сесть назад, требуется нажать кнопку: электропривод приоткроет переднюю дверь, чтобы безопасно распахнуть заднюю створку, после чего передняя автоматически закрывается обратно.
«Это, во-первых, неудобно, а во-вторых, непривычно. В первые месяцы мне, как владельцу автопарка, нужно будет запастись кучей дверных ручек и кучей самих дверей, так как клиенты, не понимая принцип работы, будут ломать механизмы», — убежден Белов.
Кроме того, в условиях морозной зимы постоянное открывание двух дверей одновременно будет быстро выстужать салон, полагает он. Также есть опасения, что датчики, расположенные на порогах, в холодное время года покроются ледяной коркой, что затруднит открытие дверей.
Четырёхместный салон
Пятидверный хетчбэк, а пассажирских мест — всего три.
«Я, как таксомоторная компания, как водитель такси, сразу лишаюсь множества заказов — тех, в которых едут четыре пассажира», — уточняет представитель Общественного Совета по развитию такси по СЗФО. Поездки на дачи, вокзалы и аэропорты, куда часто ездят всей семьей, считаются наиболее выгодными. Пользователи «Атома» не смогут брать такие заказы по причине небольшого багажника и тесного салона, лишаясь существенной части заработка, полагает Белов.
Органы управления
Водительское место скомпоновано таким образом, что подрулевых рычажков нет, а управление указателями поворотов, дальним светом и омывателем лобового стекла сосредоточено на спицах руля, говорит Белов. Даже опытные водители будут путаться, периодически забывая включать поворотники, полагает он.
Ещё одна эргономическая причуда машины, по мнению собеседника, — блок управления электрическими стеклоподъёмниками на двери водителя. Сначала нужно выбрать нужную дверь (для этого имеются четыре клавиши), а затем нажать одну центральную кнопку, чтобы поднять или опустить стекло.
Цена
Сразу несколько источников в российской автомобильной прессе сообщили, что начальная стоимость новинки может составить 3,9 млн рублей, что с учетом государственной скидки при льготном кредитовании на покупку отечественного электрокара (925 тысяч рублей) может достигать 2 975 000 рублей. Производство «Атома» должно быть налажено на автозаводе «Москвич».
«О чём мы можем говорить [при таком ценообразовании]? Я за 1,7−1,8 млн рублей могу купить проверенного „китайца“. Притом модель, которая заслужила хорошую репутацию по части надёжности», — резюмировал Андрей Белов.