Как перевозчики относятся к появлению электромобиля «Атом» в такси

Вероятно, это вызовет удивление, но представители таксомоторного бизнеса знакомы с первой машиной российского стартапа «Атом» даже лучше журналистов. Дело в том, что «Атом» демонстрировали владельцам таксомоторных компаний неоднократно.

В частности, на XIII Международном Евразийском форуме «Такси» выставлялся ходовой прототип этой машины, с которым владельцы автопарков могли подробно ознакомиться. Среди таковых был и Андрей Белов, который помимо членства в федеральном «Совете по такси», также является директором по развитию «Петербургского такси 068» и главой «Ассоциации пассажирских перевозчиков Ленинградской области».

Обкатка конструкции

Как отметил собеседник журнала Motor, службы такси не любят покупать новые модели: «Если мы берём свежую машину, то производитель будет просто тестировать свой автомобиль, и у нас будут проявляться проблемы, на которых завод будет учиться», — считает эксперт.

По его словам, каждый день простоя машины-такси приносит бизнесу прямой убыток, а потому владельцы автопарков стараются приобретать максимально проверенные варианты — с надёжными двигателями, выносливыми коробками передач и крепкими подвесками.