Мы постарались сделать подборку не совсем стандартной: о существовании Mitsubishi Lancer Evolution, Ford Focus ST или Subaru Impreza WRX STi знают многие, а вот турбированный Mitsubishi Outlander, мощный Renault Clio RS или «базовый» Subaru Impreza WRX — эти машины куда менее известны. А ведь именно эти автомобили можно найти на вторичке в хорошем «сохране» и за адекватную цену.

Mitsubishi Outlander Turbo (2002−2009): от 950 тыс. рублей

В первом поколении кроссовера Mitsubishi Outlander есть турбоверсия, для которой трансмиссией и мотором поделился знаменитый Lancer Evolution. Чтобы найти именно этот вариант на электронных досках объявлений, нужно задать мощность «свыше 200 л.с.», так как двухлитровая турбочетвёрка выдаёт 202 л.с.

Фанаты честного полного привода должны оценить классическую — с дифференциалом между осями — систему полного привода, дополненную вискомуфтой. Правда, при городской эксплуатации очевидным минусом будет механическая коробка передач — на эту версию «автомат» не ставился вовсе.