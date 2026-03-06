Стоит ли его покупать подержанным

Каки проблемы возникнут у владельца Chery Tiggo 4 ProСтоит ли его покупать подержанным
В ближайшее время Chery Tiggo 4 Pro имеет хорошие шансы стать одним из главных бестселлеров вторичного рынка. Эта модель широко распространена, а стоимость подержанных экземпляров начинается от 900 тыс. рублей. При этом топовые версии готовы предложить мощный мотор, автоматическую трансмиссию и богатый набор оборудования.
Правда, в этом ценообразовании есть подводный камень. Многие машины попадают на доски объявлений прямиком из таксомоторных компаний со всеми вытекающими особенностями. И даже если пробег будет небольшим, проблема таких машин — в низком остаточном моторесурсе, поскольку водители редко глушат двигатель.
Двигатели
Роль базового играет 1,5-литровый атмосферник отдачей 113−116 л.с. (SQRE4G15C). Он имеет крайне консервативную конструкцию — с чугунным блоком цилиндров, распределённым впрыском топлива и цепным приводом ГРМ. Агрегат считается крайне ресурсным, при этом даже приводная цепь выхаживает порядка 300 тыс. км.
Чуть более свежая разработка — родственный SQRE4T15C: по своей сути этот двигатель представляет собой турбированный вариант отмеченного выше мотора. По ресурсу он не уступает своему безнаддувному аналогу. Из явных минусов пользователи отмечают только высокую стоимость турбины — около 55 тыс. рублей.
Из интересных технических особенностей обеих «четвёрок» стоит отметить то, что выпускной коллектор находится внутри головки блока цилиндров, а потому имеет жидкостное охлаждение. На обоих распредвалах расположены муфты управления фазами газораспределения, а термостат оборудован системой электронного управления.
Менять масло рекомендуется каждые 10 тыс. км пробега, и, учитывая наличие гидрокомпенсаторов, не стоит нарушать этот регламент. А для наддувной версии межсервисный интервал лучше сократить на 20−25%. В случае самостоятельного проведения ТО важно знать, что пробки поддона картера обоих моторов отличаются.
Трансмиссия
Наибольшая часть машин оборудована клиноременным вариатором QR018CHA производства китайской компании WanLiYang (WLY). Этот агрегат можно встретить и на атмосферных, и на турбированных версиях, а его коммерческое наименование — CVT18. Как отмечает производитель, стальной наборный ремень «выполнен по технологиям Bosch».
Как показала эксплуатация, CVT18, как и многие другие бесступенчатые трансмиссии, не любит:
**- резких разгонов;
- агрессивного проезда лежачих полицейских;
- высоких скоростей;
- пробуксовок.**
К сожалению, вариатор под индексом QR018CHA оказался недостаточно надёжным: выйти из строя трансмиссия может при любых пробегах. На новых машинах вопрос, как правило, удаётся решить по гарантии. Всем остальным приходится покупать новый агрегат, стоимость которого составляет около 200 тыс. рублей.
Продлить жизнь вариатора могут аккуратная езда и регулярная замена масла. Официальный регламент Chery не предусматривает плановой замены масла в CVT18 (оно залито на весь срок службы), однако сервисмены настоятельно рекомендуют делать это каждые 35−40 тыс. км — это значительно повышает шансы агрегата на долгую жизнь.
Подвеска
У всех версий Chery Tiggo 4 Pro спереди стоят стойки McPherson, а сзади — простая полузависимая балка, которая устроена намного проще, чем многорычажные подвески. Шасси отличается «табуреточной» плавностью хода, что заставляет преодолевать лежачих полицейских на скоростях не выше 20 км/ч.
Объективно оценить ресурс ходовой части пока трудно. Однако явные слабые места известны: это сайлент-блоки и стойки стабилизатора. В этот список также входит рулевая рейка, но её живучесть целиком зависит от качества дорог, по которым ездит автомобиль.
Кузов, салон, электрооборудование
В целом кузов достойно сопротивляется российским реагентам, хотя капот, передние крылья, крыша и дверь багажника не имеют цинкового покрытия. А вот салон стареет достаточно быстро: облезает руль, проминаются сиденья, затираются кнопки — увы, создатели машины применили достаточно дешёвые, а потому недолговечные материалы отделки.
По части электрики самая частая жалоба — на быстро перегорающие лампочки ближнего света. Но тут есть закономерность: чем хуже дороги, по которым ездит машина, тем чаще будут гаснуть источники света. Чуть реже выходит из строя камера заднего вида, но дилеры стараются менять её по гарантии без особых препон.
Chery Tiggo 4 Pro — противоречивый автомобиль, при выборе которого на вторичном рынке нужно быть очень внимательным. Если двигатели этой модели вполне надёжны, то вариатору, подвеске и электросистеме нужна тщательная диагностика перед покупкой, иначе есть риск отправиться на ремонт сразу после оформления сделки.