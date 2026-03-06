Стоит ли его покупать подержанным

Двигатели

Роль базового играет 1,5-литровый атмосферник отдачей 113−116 л.с. (SQRE4G15C). Он имеет крайне консервативную конструкцию — с чугунным блоком цилиндров, распределённым впрыском топлива и цепным приводом ГРМ. Агрегат считается крайне ресурсным, при этом даже приводная цепь выхаживает порядка 300 тыс. км.

Чуть более свежая разработка — родственный SQRE4T15C: по своей сути этот двигатель представляет собой турбированный вариант отмеченного выше мотора. По ресурсу он не уступает своему безнаддувному аналогу. Из явных минусов пользователи отмечают только высокую стоимость турбины — около 55 тыс. рублей.

Из интересных технических особенностей обеих «четвёрок» стоит отметить то, что выпускной коллектор находится внутри головки блока цилиндров, а потому имеет жидкостное охлаждение. На обоих распредвалах расположены муфты управления фазами газораспределения, а термостат оборудован системой электронного управления.

Менять масло рекомендуется каждые 10 тыс. км пробега, и, учитывая наличие гидрокомпенсаторов, не стоит нарушать этот регламент. А для наддувной версии межсервисный интервал лучше сократить на 20−25%. В случае самостоятельного проведения ТО важно знать, что пробки поддона картера обоих моторов отличаются.