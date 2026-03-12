Какие бюджетные иномарки можно привезти по проходному «утилю»
Volkswagen Tharu XR
Это одноклассник хорошо знакомого россиянам Hyundai Creta. Выпуском этих машин занимается совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Модель длиной 4355 мм можно считать вполне свежей разработкой — её дебют состоялся летом 2024 года.
В КНР есть версии разной мощности, но для россиян «проходным» сейчас является атмосферный вариант, укомплектованный 1,6-литровым мотором отдачей 110 сил и классическим 6-диапазонным «автоматом». Привод строго передний — полноприводных модификаций не существует.
Во Владивостоке машины стоят от 1,61 млн рублей, а в Москве цены начинаются от 1,95 млн . В хороших комплектациях автомобиль располагает камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем, багажными рейлингами, бесключевым доступом, светодиодными фарами и даже панорамной крышей.
Kia KX1 (Yi Run)
Переднеприводный хэтчбек Kia KX1 построен на платформе бестселлера Kia Rio, но уступает последнему по внешним габаритам: его длина — 4140 мм против 4240 мм. Машина оснащается безальтернативным 100-сильным атмосферником 1.4, с которым состыкован классический шестиступенчатый «автомат».
Важно, что китайские автосалоны сейчас активно распродают экземпляры 2025 года, на которые действуют приличные скидки. Поэтому, даже учитывая логистику, растаможку и маржу посредника, автомобиль без пробега вполне реально приобрести за 1,8 млн рублей.
За эти деньги покупатель получит неплохой набор оборудования, куда войдут четыре подушки безопасности, парктроники, простой круиз-контроль, бесключевой доступ, климат-контроль, 8-дюймовый тачскрин медиасистемы и люк. Чего нет, так это подогрева сидений (особенность китайской спецификации), но его можно вшить за 20–30 тыс. рублей.
Nissan Qashqai
В начале 2021 года Nissan представил Qashqai третьего поколения, но совместное предприятие Dongfeng-Nissan продолжает выпуск машин второй генерации под названием Glory. Более того, полтора года назад китайцы провели большой рестайлинг, с которым пришли новый интерьер и другое оформление передка.
Силовой агрегат всего один — двухлитровый атмосферник мощностью 140 л.с., вариатор и передний привод . Комплектаций существует несколько, но выгоднее брать топовую — с кожаным салоном, климат-контролем и мультимедийным экраном диагональю 12,3 дюйма. Цена такой во Владивостоке стартует от 1,69 млн рублей, в центральных регионах — около 2,2 млн.
Mazda CX-30
Компактный кроссовер Mazda CX-30 построен на базе Mazda 3, но при этом обладает «взрослым» мотором — двухлитровым атмосферником мощностью 150 л.с.. С «механикой» кроссовер обойдётся дешевле (от 1,65 млн у официальных дилеров), однако лучше выбрать «автомат» — этот вариант более ликвиден при последующей перепродаже.
В зависимости от комплектации и канала поставки цены варьируются от 1,65 до 2,4 млн рублей. При этом важно знать, что существует четыре комплектации модели (не считая спецверсий), которые сильно отличаются по своему наполнению: желательно брать наиболее «упакованную».
Hyundai Elantra
Легендарную «Элантру» сегодня реально приобрести по цене около 2 млн рублей, при этом некоторые продавцы распродают остатки машин 2023 года выпуска. Но журнал Motor рекомендует переплатить за более свежий вариант — его потом будет намного проще перепродать.
Пожалуй, главный минус этого седана — в 115-сильном моторе объёмом 1,5 литра: в сравнительно крупной (4710 мм) машине хочется видеть более производительный агрегат. А ещё наша публика недолюбливает клиноременные вариаторы, а здесь установлен именно он.