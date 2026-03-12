Volkswagen Tharu XR

Это одноклассник хорошо знакомого россиянам Hyundai Creta. Выпуском этих машин занимается совместное предприятие SAIC-Volkswagen. Модель длиной 4355 мм можно считать вполне свежей разработкой — её дебют состоялся летом 2024 года.

В КНР есть версии разной мощности, но для россиян «проходным» сейчас является атмосферный вариант, укомплектованный 1,6-литровым мотором отдачей 110 сил и классическим 6-диапазонным «автоматом». Привод строго передний — полноприводных модификаций не существует.

Во Владивостоке машины стоят от 1,61 млн рублей, а в Москве цены начинаются от 1,95 млн . В хороших комплектациях автомобиль располагает камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем, багажными рейлингами, бесключевым доступом, светодиодными фарами и даже панорамной крышей.