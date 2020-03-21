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10:02

КамАЗ на автопилоте

Видео: тестируем КамАЗ-1221 ШАТЛ — «маршрутку» из будущего!

Впечатление о типичном КамАЗе можно переждать всего в двух словах: шум и грохот. Но это крайне устаревшие представления. КамАЗ сегодняшнего, а правильнее завтрашнего-послезавтрашнего дня — он ведь совсем другой: стильный, бесшумный, экологически чистый, да еще вдобавок и беспилотный! Знакомьтесь, КамАЗ-1221 — действующий прототип перспективной маршрутки, созданный совместными трудами КамАЗа, НАМИ и «Яндекса». Он заглядывает в завтрашний день, когда пассажирам не нужно будет бегать по остановкам общественного транспорта. Наоборот, такой вот «ШАТЛ» сам приедет к вашему подъезду в назначенное время и плавно распахнет двери. Ехать подано!

Редакция «Мотора»