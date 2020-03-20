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8:59

Много фотофактов о Kia Sorento четвёртого поколения

Изучаем новейший среднеразмерный кроссовер корейской марки

Кроссовер Kia Sorento остается в числе самых продаваемых паркетников класса D в России — несмотря на почтенный пятилетний возраст, он уже который год входит в топ-5 самых популярных машин в своём классе. Но уже скоро ему на смену придёт принципиально новая модель. Мировая премьера Kia Sorento четвёртого поколения должна была состояться на автосалоне в Женеве, но из-за эпидемии коронавируса выставку отменили. В итоге машину презентовали онлайн, в ходе прямой трансляции из Сеула. Редакция «Мотора» cобрала все самые показательные иллюстрации и самые важные факты о новинке: добро пожаловать в нашу галерею!

Василий Костин