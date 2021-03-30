Электрокар поступит в продажу до конца 2021 года

Дизайн Kia EV6 отличается от прочих моделей марки: электрокар выполнен в соответствии с новой философией марки, которая получила название «единение противоположностей» (Opposites United). Философия базируется на пяти принципах: «смелость для природы, «радость для разума», «сила для прогресса», «технология для жизни» и «напряжение для спокойствия». Например, на EV6 фирменная «улыбка тигра» (Tiger Face) получила цифровое развитие: у электромобиля «цифровое лицо тигра» (Digital Tiger Face) с тонкими динамическими линиями дневных ходовых огней, под которым расположен воздухозаборник, визуально расширяющий переднюю часть автомобиля.
На задней стойке разместили черную глянцевую вставку, а над задним стеклом установили антикрыло, перенаправляющее воздушный поток вниз на приподнятый спойлер. Венчает корму светодиодная полоса во всю ширину кузова.
Несмотря на то, что в самой Kia новинку считают кроссовером, на деле EV6 представляет собой скорее приподнятый хэтчбек. По габаритам он превосходит Ceed SW, при этом по вместительности существенно уступает: например, багажник электрокара рассчитан всего на 520 литров «под полкой» против 625 литров у «Сиида» в кузове универсал. Зато спереди у EV6 имеется дополнительный багажный отсек на 52 либо 20 литров в зависимости от модификации, а салон заметно просторнее, в том числе за счет ровного пола сзади.
Kia EV6 стала первой моделью марки, построенной на новой модульной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform). Аккумуляторный блок расположен под полом в пределах колесной базы и защищен специальной несущей рамой из сверхпрочной стали, а рама окружена стальными элементами, изготовленными методом горячей штамповки для большей прочности.
Фото: Kia
E-GMP предусматривает сверхбыструю зарядку от терминалов с напряжением 800 вольт и мощностью 350 кВт. За 18 минут можно пополнить заряд на 80 процентов, а пяти минут хватит на то, чтобы увеличить пробег на 100 километров. Также электрокар можно заряжать от 400-вольтового терминала и от обычной розетки.
Благодаря интегрированному блоку управления зарядкой, EV6 можно использовать как источник питания: например, для подзарядки других электрокаров. Функция V2L (Vehicle-to-load или «автомобиль-внешняя нагрузка») может более суток питать 55-дюймовый телевизор и кондиционер одновременно.
Kia-Hyundai
Электрический кроссовер доступен в пяти модификациях. Базовая Standard Range оснащается батареей емкостью 58 киловатт-часов и 170-сильным электромотором, расположенным на задней оси. Полноприводная версия комплектуется установкой мощностью 235 лошадиных сил и батареей той же емкости. Заявленный запас хода на одной зарядке составляет 400 и 380 километров соответственно, а с места до 100 километров в час EV6 Standard Range разгоняется за 6,2 секунды.
В модификации Long Range электрокар оснащен аккумулятором на 77,4 киловатт-часа: заднеприводный вариант предлагается с 228-сильным электромотором, а полноприводный — с 325-сильной установкой. Дальность хода в первом случае составляет 510 километров, а во втором — 490 километров. Разгон до «сотни» занимает 5,2 секунды.
Фото: Kia
Самая мощная модификация получила название EV6 GT: у нее два мотора, которые в совокупности выдают 585 лошадиных сил. Такой EV6 разгоняется до 100 километров в час всего за 3,5 секунды — то есть, он лишь ненамного медленнее суперкара Lamborghini Gallardo LP 570-4 (3,4 секунды) и на 0,1 секунды быстрее Ferrari 430 Scuderia (3,6 секунды).
На одной зарядке батареи емкостью 77,4 киловатт-часа EV6 GT проезжает до 400 километров, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 260 километров в час. В Kia подчеркивают, что EV6 GT стал первым электромобилем марки, который доступен как с приводом на одну ось, так и с полным приводом.
В салоне установлены сдвоенные 12,3-дюмовые экраны: левый отведен под виртуальную панель приборов, а правый — под мультимедийную систему. На центральной консоли расположена сенсорная панель для управления климатической установкой и музыкой. Обивка сидений изготовлена из переработанного пластика.
В список оснащения включены аудиосистема Meridian с 14 динамиками, проекционный дисплей с функцией дополненной реальности и автопилот второго уровня — продвинутый круиз-контроль с функциями удержания в полосе и распознавания дорожных знаков. Помимо всего перечисленного, для EV6 предусмотрены режим i-Pedal для управления скоростью педалью акселератора и система автоматической парковки с дистанционным управлением.
В течение ближайших пяти лет Kia планирует вывести на рынок 11 электромобилей. Семь из них построят на платформе E-GMP, а еще четыре станут полностью электрическими версиями существующих моделей, которые пока доступны с ДВС. К 2023 году Kia будет продавать около 1,6 миллиона электрокаров ежегодно.