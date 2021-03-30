Электрокар поступит в продажу до конца 2021 года

Дизайн Kia EV6 отличается от прочих моделей марки: электрокар выполнен в соответствии с новой философией марки, которая получила название «единение противоположностей» (Opposites United). Философия базируется на пяти принципах: «смелость для природы, «радость для разума», «сила для прогресса», «технология для жизни» и «напряжение для спокойствия». Например, на EV6 фирменная «улыбка тигра» (Tiger Face) получила цифровое развитие: у электромобиля «цифровое лицо тигра» (Digital Tiger Face) с тонкими динамическими линиями дневных ходовых огней, под которым расположен воздухозаборник, визуально расширяющий переднюю часть автомобиля.

На задней стойке разместили черную глянцевую вставку, а над задним стеклом установили антикрыло, перенаправляющее воздушный поток вниз на приподнятый спойлер. Венчает корму светодиодная полоса во всю ширину кузова.