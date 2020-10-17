Конец пути: эти S-Классы станут запчастями

Видео: Мерседесы японских мажоров, которые уничтожат в Подмосковье

Мы привыкли считать немецкие бренды апологетами высокого стиля, а японских автолюбителей самыми скромными и заботливыми в мире. Но иногда что-то идет не так… Обнаруженные нами на секретной стоянке S-Классы в 220-м кузове — это всё, что угодно, только не образчики хорошего стиля, хотя их бывшие японские владельцы и вложили в их тюнинг миллионы йен! А самое главное — многие из этих машин в безупречном состоянии, но все равно будут уничтожены. Смотрите историю этой драматической находки в новом видео!