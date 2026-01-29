У дорогих китайских машин нашлось много минусов

Кроссоверы Lixiang оказались неспособны перенести русскую зимуУ дорогих китайских машин нашлось много минусов
Слабые фары
На хорошо освещённых китайских дорогах качество головного света не слишком важно, поэтому российские владельцы «Лисянов» констатируют: фары всех моделей светят очень тускло. Особенно по сравнению со своими именитыми одноклассниками (вроде Audi, BMW и Mercedes-Benz).
Как заявили владельцы машин, проблему можно решить за счет установки светодиодных линз фирмы MTF. При этом установщики вынуждены «обманывать» бортовую электронику, а потому процесс занимает 2−3 дня, и стоит около 80 тыс. рублей.
Здесь есть важный юридический нюанс. С точки зрения российского законодательства считается, что такой тюнинг не соответствует техническим требованиям, а потому должен строго наказываться.
Часть 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ гласит, что управление транспортным средством, на передней части которого установлены <...> световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям «Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», влечёт лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Можно, конечно, поспорить, что рядовой сотрудник ГИБДД, скорее всего, не выявит установленных линз, но факт остаётся фактом – подобные доработки, если рассуждать строго формально, грозят строгим наказанием.
Всегда грязные зеркала
Ещё одна проблема китайских гибридных кроссоверов — быстро загрязняющиеся боковые зеркала заднего вида. В условиях крупных городов непродуманная аэродинамика корпусов, из-за которой зеркальный элемент буквально забрасывает грязью, что сильно ухудшает видимость.
В качестве решения на профильных форумах предлагают обработать поверхность препаратами типа «антидождь», а также установить небольшие спойлеры. Лучше всего подходят детали от Renault Duster, но их придётся укоротить. Цена комплекта из двух спойлеров составляет примерно 250 руб.
Отсутствие защиты радиаторов
В самой нижней части переднего бамперы установлены радиаторы интеркулера, а также системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания. Из-за своего низкого расположения охладители быстро заминаются даже на совсем новых автомобилях.
Оптимальное решение — смонтировать крупноячеистую защитную сетку, так как если ячейки будут слишком мелкими, с охлаждением агрегатов теоретически могут возникнуть проблемы. Но на лето защиту лучше снимать — уже были прецеденты перегрева ДВС.
«Падающая» пневмоподвеска
Наиболее популярная модель Lixiang в России — среднеразмерный кроссовер Li L7. В основном эта модель оснащается компрессором пневматической подвески фирмы AMK (намного реже встречается WABCO). Внутри компрессора AMK скапливается влага, и при низких температурах машина буквально «падает на землю». То есть «пневма» отказывается держать заданный клиренс.
Проще всего, разобрав компрессор, залить внутрь немного спирта, плюс засыпать максимально крупные шарики впитывающего влагу силикагеля. Но это временное решение: гораздо эффективнее будет заняться доработкой пневмосистемы.
Как наиболее правильный вариант — переделать подвеску таким образом, чтобы впуск воздуха для работы подвески шёл через багажное отделение. Подобная доработка сегодня стоит около 20 тыс. рублей, включая стоимость переборки компрессора.
Протечки конденсата
На более компактном паркетнике Li L6 после перехода температуры воздуха через ноль из-под противосолнечных козырьков может вытекать конденсат: в чём причина, владельцы машин продолжают спорить. Но даже кроссоверы, прошедшие оклейку крыши утеплителем, страдают этим.
Надо признать, что подобный недочёт свойственен многим современным автомобилям не только китайских марок. Однако именно утепление крыши считается максимально действенным способом «лечения болезни». Здесь этот метод по неизвестной причине не срабатывает.
Потеря мощности ДВС
Совершенно новая «болезнь», которую выявили сильные снегопады этой зимы. Через несколько часов езды через метель снег, буквально, забивает воздушный фильтр, из-за чего, работающий в качестве генератора, двигатель внутреннего сгорания «задыхается» и перестаёт выдавать необходимую для зарядки тяговой батареи мощность.
Как сообщает Telegram-канал «Китачка», зарядить аккумулятор невозможно, так как патрубки и фильтр основного мотора оказываются забиты снегом — их для начала нужно очистить, разобрав часть машины. Неисправность совершенно новая, но действительно опасная.
Трудности локализации
Чтобы активировать машину на территории России нужен Интернет, а для этого требуется впаять физическую SIM-карту, предварительно впаяв соответствующий переходник. Это недорогая (около 10 тыс. рублей), но важная процедура.
Дальше часть владельцев продолжает пользоваться китайским интерфейсом, а другая — заказывает адаптацию встроенных приложений, русификацию всего меню и расширенных функций медиасистемы, включая установку локальных медиаплееров.
Стоимость таких услуг начинается от 50 тыс. рублей. При этом есть немало примеров, когда установленный софт слетал, глючил или отключал пассажирские «тачскрины». К слову, за откат мультимедиа до базовых настроек нужно платить отдельно.
Впрочем, официальный представитель бренда, компания Sinomach, добилась того, чтобы гибриды обрели русский язык, но это лишь тестовая версия, которая будет постепенно дорабатываться и совершенствоваться.
От редакции журнала Motor
Большинство перечисленных редакцией журнала Motor поломок можно считать сравнительно массовыми, но количество самих случаев оценить трудно, так как основной источник такой информации — это чаты владельцев автомобилей, где много лишних обсуждений.
Кроме того, сама марка совсем молода. Относительно крупными тиражами «Лисяны» начали продаваться лишь около двух лет, поэтому действительно серьёзные списки слабостей появятся позже.