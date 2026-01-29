У дорогих китайских машин нашлось много минусов

Слабые фары

На хорошо освещённых китайских дорогах качество головного света не слишком важно, поэтому российские владельцы «Лисянов» констатируют: фары всех моделей светят очень тускло. Особенно по сравнению со своими именитыми одноклассниками (вроде Audi, BMW и Mercedes-Benz).

Как заявили владельцы машин, проблему можно решить за счет установки светодиодных линз фирмы MTF. При этом установщики вынуждены «обманывать» бортовую электронику, а потому процесс занимает 2−3 дня, и стоит около 80 тыс. рублей.

Здесь есть важный юридический нюанс. С точки зрения российского законодательства считается, что такой тюнинг не соответствует техническим требованиям, а потому должен строго наказываться.