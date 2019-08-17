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8:30

Самая крутая «Приора» в России

Видео: как из «Лады» сделать автомобиль, которым можно гордиться?

Конечно, это пока не Liberty Walk, но работу ребята из Самары проделали просто невероятную. Все началось с покупки гоночного обвеса от Приоры WTCC, а закончилось тем, что от оригинальной машины здесь осталась только крыша. Внимание к деталям и аккуратность работы поразительная: например, переднее крыло и расширение арки — на самом деле единый элемент, который просто стилизовали под два, скрепленные болтами. И таких необычных деталей здесь куча — обо всех самых интересных мы рассказали в нашем новом видео.