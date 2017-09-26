Почему российского пилота отстраняют от Формулы-1: пять главных причин

Квята место пустоПочему российского пилота отстраняют от Формулы-1: пять главных причин
За три дня до начала тренировок перед Гран-при Малайзии стало известно, что Даниил Квят уступит свое место в Scuderia Toro Rosso французскому гонщику Пьеру Гасли. По предварительным данным, речь идет как минимум о пропуске россиянином двух ближайших гонок – в Малайзии и Японии. Сигнал недвусмысленный: велика вероятность, что в следующем сезоне мы уже не увидим Даниила в Формуле-1. Как так вышло? Попробуем разобраться.
За три дня до начала тренировок перед Гран-при Малайзии стало известно, что Даниил Квят уступит свое место в Scuderia Toro Rosso французскому гонщику Пьеру Гасли. По предварительным данным, речь идет как минимум о пропуске россиянином двух ближайших гонок – в Малайзии и Японии. Сигнал недвусмысленный: велика вероятность, что в следующем сезоне мы уже не увидим Даниила в Формуле-1. Как так вышло? Попробуем разобраться.
1. Квят не зарабатывает очки
За шесть этапов до конца сезона уфимец находится на 19 месте в чемпионате: позади только Маркус Эрикссон из Sauber и Антонио Джовинацци, который провел за тот же Sauber всего две гонки в начале года. Более того, из пилотов, которые в принципе зарабатывали очки в этом сезоне, Даниил и вовсе последний: у него на счету всего 4 балла. Для сравнения, напарник Квята, испанец Карлос Сайнс, за то же количество гонок принес своей команде 48 очков и сейчас находится на девятом месте в личном зачете.
Надо понимать, что очки – это не только престиж, но и живая финансовая выгода: по итогам года команды получают призовые, которые напрямую зависят от их положения в Кубке конструкторов. И если бы эффективность работы двух гонщиков Toro Rosso была примерно равна (и находилась на уровне Сайнса), коллектив сейчас почти наверняка находился бы на одну строчку выше – на пятом месте, впереди Williams и неподалеку от Force India. А это – примерно 10 «лишних» миллионов евро.
2. Квят отбирает очки у других
Не добиваясь результатов самостоятельно, Даниил в текущем сезоне несколько раз умудрился еще и помешать своим товарищам. Карлоса Сайнса россиянин косвенно довел до разворота на первом круге Гран-при Азербайджана, а потом столкнулся с ним же в Великобритании – и тоже на первом круге.
Наконец, жертвой «торпеды» – это прозвище Квят получил в прошлом году – также стал гонщик основной команды Red Bull, голландец Макс Ферстаппен. Столкновение с ним и Фернандо Алонсо из McLaren российский пилот допустил на Гран-при Австрии. Причем – чувствуете закономерность? – в первом же повороте.
3. Квят плохо работает на трассе
Даже если оставить в стороне вышеупомянутые инциденты, нельзя не отметить, что первые круги гонок даются Даниилу едва ли не хуже всех в Формуле-1. Когда он не попадает в аварии, он чаще всего просто теряет множество позиций, после чего долго и с трудом отыгрывает их обратно. Похоже, к россиянину так и не вернулась психологическая стабильность, которую он утратил в прошлом году, когда после двойного столкновения с Себастьяном Феттелем в Сочи его отправили из основной команды Red Bull обратно в «молодежную» Toro Rosso, заменив на Макса Ферстаппена.
Причины этой рокировки, безусловно, заключались не только и не столько в самой аварии, но факт остается фактом: разжалование сильно деморализовало Квята, и восстановиться он так и не смог. Поэтому теперь уфимец либо чересчур рискует, либо слишком осторожничает, и в том, и в другом случае не получая нужного результата. На чистой трассе Даниил по-прежнему быстр, но почти за четыре года в Формуле-1 он так и не показал ни одного по-настоящему классного обгона, а вылет в стену на прошедшем Гран-при Сингапура больше всего похож на ошибку новичка, а не на тот пилотаж, который должен показывать пилот такого уровня.
4. Системе Red Bull надо оценить Пьера Гасли
Катализатором нынешнего отстранения Квята стала недавняя большая рокировка в Формуле-1. Начиная со следующего сезона, Toro Rosso и McLaren меняются поставщиками двигателей: итальянская команда получит силовые установки Honda, а британская – моторы Renault. Разменной монетой в этой схеме выступил Карлос Сайнс, который перейдет в заводскую команду Renault. Ее руководство собиралось посадить испанца за руль уже на Гран-при Малайзии, выставив на мороз Джолиона Палмера, но тот потребовал слишком большие отступные за досрочное расторжение контракта.
В случае, если бы Сайнс ушел в Renault уже сейчас, свободную вакансию естественным образом занял бы участник молодежной программы Red Bull Пьер Гасли, которому и так почти гарантировано место в Toro Rosso на следующий сезон. Но ключевое слово здесь – «почти». Альтернатив французу фактически нет, но у руководства Red Bull остаются некоторые сомнения в его способностях, которые нужно проверить в боевых условиях прежде, чем принимать окончательное решение. Самый эффективный способ это сделать – дать Пьеру провести несколько гонок уже в этом году и заодно набраться ценного опыта.
Было бы логично посадить Гасли на место так и так уходящего Сайнса, но здесь снова нужно вспомнить про результативность гонщиков Toro Rosso и ее влияние на доходы команды. Команда ведет плотную борьбу с Williams, Renault и Haas, и ей нужен как минимум один пилот, способный набирать так много очков, как только можно. И это однозначно Сайнс – только в Сингапуре он заработал сразу 12 баллов.
5. Скорее всего, это еще не конец
Несмотря на довольно жесткое решение руководства Red Bull, карьера Даниила Квята в Формуле-1 пока не закончена. Пропустив две ближайшие гонки, он наверняка вернется за руль на Гран-при США – хотя бы потому, что у Пьера Гасли в тот же уикенд состоится финальный этап японского чемпионата SuperFormula. Что будет дальше – вопрос открытый и сильно зависящий от того, какой результат покажет Гасли.
Но зависит он не только от этого: стопроцентно явной кандидатуры на замену Квята в следующем сезоне пока нет. По слухам, Honda хочет посадить за руль Toro Rosso своего протеже Нобухару Мацуситу, но у японского пилота Формулы-2 пока не хватает зачетных баллов для получения Суперлицензии, дающей право на выступления в чемпионате. Другой вероятный кандидат – Паскаль Верляйн, которому, скорее всего, не найдется места в Sauber на следующий сезон. Но Верляйн – пилот программы Mercedes, и здесь многое будет зависеть от политики и маркетинга.
Есть и третий вариант – россиянин Сергей Сироткин, сейчас работающий резервным гонщиком Renault и потерявший шансы стать призовым пилотом как раз после перехода Сайнса. Сергей быстр и отлично подкован технически, а Toro Rosso спонсирует российская компания Acronis, но этот сценарий пока все же стоит считать совсем гипотетическим.
Иными словами, шанс, что Даниил Квят продолжит выступления в Формуле-1 и в следующем году, еще есть. Руководство всегда было лояльно к россиянину: он стал первым участником программы Red Bull, которого не выгнали на улицу, а разжаловали в младшую команду. После этого потрясения и проваленной концовки прошлого сезона Даниилу дали еще один шанс прийти в себя и вернуть форму, но он его снова упустил. Дадут ли третий? Этого нельзя исключать. Но, к сожалению, нельзя не признать и напрашивающийся вывод: здесь и сейчас с россиянином происходит только то, что он заслужил своими выступлениями.