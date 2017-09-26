Почему российского пилота отстраняют от Формулы-1: пять главных причин

За три дня до начала тренировок перед Гран-при Малайзии стало известно, что Даниил Квят уступит свое место в Scuderia Toro Rosso французскому гонщику Пьеру Гасли. По предварительным данным, речь идет как минимум о пропуске россиянином двух ближайших гонок – в Малайзии и Японии. Сигнал недвусмысленный: велика вероятность, что в следующем сезоне мы уже не увидим Даниила в Формуле-1. Как так вышло? Попробуем разобраться.

1. Квят не зарабатывает очки

За шесть этапов до конца сезона уфимец находится на 19 месте в чемпионате: позади только Маркус Эрикссон из Sauber и Антонио Джовинацци, который провел за тот же Sauber всего две гонки в начале года. Более того, из пилотов, которые в принципе зарабатывали очки в этом сезоне, Даниил и вовсе последний: у него на счету всего 4 балла. Для сравнения, напарник Квята, испанец Карлос Сайнс, за то же количество гонок принес своей команде 48 очков и сейчас находится на девятом месте в личном зачете.

Надо понимать, что очки – это не только престиж, но и живая финансовая выгода: по итогам года команды получают призовые, которые напрямую зависят от их положения в Кубке конструкторов. И если бы эффективность работы двух гонщиков Toro Rosso была примерно равна (и находилась на уровне Сайнса), коллектив сейчас почти наверняка находился бы на одну строчку выше – на пятом месте, впереди Williams и неподалеку от Force India. А это – примерно 10 «лишних» миллионов евро.