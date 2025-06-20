Видео: впечатления от кроссовера АвтоВАЗа снаружи и внутри

А здесь можно почитать и тест предсерийного прототипа Атом — это была первая возможность попробовать электрокар почти таким, каким он поступит в продажу.

Не будем забывать и о другой премьере Волжского автозавода: Lada Iskra. Здесь можно посмотреть материал про юбилей ВАЗ-2101 и одновременно старт серийного производства новой Искры. Так получилось, что жизнь новой модели завода началась ровно в 55-летие «копейки». Совпадение?