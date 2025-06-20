Лаборатория
Опубликовано 20 июня 2025, 07:00
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Lada Azimut — первые эмоции

Видео: впечатления от кроссовера АвтоВАЗа снаружи и внутри
Чтобы ни происходило в мировой автомобильной индустрии, для нас показ первого кроссовера АвтоВАЗа, пожалуй, главная премьера года. Всё-таки такой машины заводу не хватало последние лет десять-двадцать. Да и сама по себе новинка получилось немаленькой: Азимут разработан на модернизированной платформе Lada Vesta и при длине 4416 мм сопоставим с Volkswagen Tiguan или Kia Sportage. Но это всё цифры, а какие вообще эмоции эта машина вызывает живьем?
Lada Azimut — первые эмоции
© Илья Фролов
Илья Фролов
Илья Фролов

Получилось, наверное, самое наглядное воплощение X-образного стиля Лады, заложенного Стивом Маттином. В виде икса выполнены ходовые огни, внутри которых спрятана головная оптика. В виде икса сделаны рельефные кузовные подштамповки. И выглядит всё это живьем довольно сбито и оригинально. Салон выставочного Азимута был выполнен из оранжевой натуральной кожи, которую делают в Рязани, но обивка серийной машины, надо думать, будет попроще. Главная деталь интерьера — это, пожалуй, 10-дюймовая мультимедийная система, которую помог разработать Сберавтотех. А ведь помимо множества других фишек у Lada Azimut еще будет турбированный мотор и… Впрочем, смотрите первый обзор кроссовера Лады прямо здесь.

А здесь можно почитать и тест предсерийного прототипа Атом — это была первая возможность попробовать электрокар почти таким, каким он поступит в продажу.

Не будем забывать и о другой премьере Волжского автозавода: Lada Iskra. Здесь можно посмотреть материал про юбилей ВАЗ-2101 и одновременно старт серийного производства новой Искры. Так получилось, что жизнь новой модели завода началась ровно в 55-летие «копейки». Совпадение?

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