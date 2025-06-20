Видео: впечатления от кроссовера АвтоВАЗа снаружи и внутри

Lada Azimut — первые эмоцииВидео: впечатления от кроссовера АвтоВАЗа снаружи и внутри
Получилось, наверное, самое наглядное воплощение X-образного стиля Лады, заложенного Стивом Маттином. В виде икса выполнены ходовые огни, внутри которых спрятана головная оптика. В виде икса сделаны рельефные кузовные подштамповки. И выглядит всё это живьем довольно сбито и оригинально. Салон выставочного Азимута был выполнен из оранжевой натуральной кожи, которую делают в Рязани, но обивка серийной машины, надо думать, будет попроще. Главная деталь интерьера — это, пожалуй, 10-дюймовая мультимедийная система, которую помог разработать Сберавтотех. А ведь помимо множества других фишек у Lada Azimut еще будет турбированный мотор и… Впрочем, смотрите первый обзор кроссовера Лады прямо здесь.
А здесь можно почитать и тест предсерийного прототипа Атом — это была первая возможность попробовать электрокар почти таким, каким он поступит в продажу.
Не будем забывать и о другой премьере Волжского автозавода: Lada Iskra. Здесь можно посмотреть материал про юбилей ВАЗ-2101 и одновременно старт серийного производства новой Искры. Так получилось, что жизнь новой модели завода началась ровно в 55-летие «копейки». Совпадение?