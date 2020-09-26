Видео: нашли и отмыли редчайшие люксовые праворульные Жигули для Англии

Первая мойка за 20 лет: узнаем, какого цвета эта Lada Riva

Сложно сказать с абсолютной уверенностью, но вполне возможно, что за за такие «Жигули» лет 30–35 тому назад могли бы и убить. Вы только представьте: это не просто «пятерка», а экспортное исполнение ВАЗ-2105, более известное в Великобритании под именем Lada Riva. В сочном оранжевом окрасе и с контрастной крышей, полностью обшитой черным кожзаменителем. Шик, блеск, красота! Одна проблема: она десятилетиями стояла без мойки в гараже. Сегодня в нашем видео трогательная история «Ривы», которая вернулась сначала на родину, а теперь и к жизни.