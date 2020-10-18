Адская «Копейка», что ты такое?!

Жигули апокалипсиса с мотором V8, которые унизят любой внедорожник!

Кто не мечтал о таком в далеком советском детстве? Тебе всего шестнадцать, в твоих руках ключ зажигания от старенькой отцовской «копейки»... Нет, на самом деле мечта — вот этот автомобиль. Желтый кузов вазовской классики, водруженный на рамное шасси с неразрезными мостами и «тридцать седьмыми» зубастыми внедорожными шинами. Такими и должны быть любые Жигули для России! И да — чуть не забыли! Главное блюдо — это 4,3-литровый бензиновый 300-сильный V8 от Лексуса под капотом. Короче говоря, «Коламбия пикчерз» с гордостью представляет приключения инфернальной «Копейки» в глубоких колеях где-то под Санкт-Петербургом. В новом видео мы показываем, на что способна эта машина!