Мы ждали такую «Ладу» 50 лет

Видео: изучаем концептуальный кроссовер LADA XCode — скоро все «Лады» будут такими

Даже если Lada XCode никогда не станет серийной, для этой машины уже зарезервировано отдельное место в истории марки. Весьма почетное место, кстати. Именно икс-образный стиль Xcode и многие стилистические элементы этого яркого концепта уже активно растаскивают на цитаты серийные Весты, XRay и даже рестайлинговая Granta. Мы сгоняли в дизайн-центр АвтоВАЗа и поближе познакомились с самым важным концептом Тольятти последнего десятилетия. Теперь и вы узнаете, как будут выглядеть отечественные кроссоверы, на которых нам предстоит ездить послезавтра.