Психоделический тест на знание палитры «АвтоВАЗа»

Наверняка вы, как и мы, уничтожаете ведра попкорна, наблюдая за рекламной «войной невест», которая развернулась в Рунете. Так вот, знайте: соперники «АвтоВАЗа» просто не ведают, с каким страшным врагом пытаются играть. Потому что у «Лады» есть секретное оружие: где-то в глубоких подземельях Тольятти заточены люди, которые придумывают названия цветам кузова. Стоит их выпустить на свободу — и конкурентов вмиг снесет потоком термоядерного креатива. Не верите? Тогда попробуйте пройти наш тест. Правила просты: мы загадываем слово, а вы пытаетесь понять, цвет «Лады» это или что-то еще.