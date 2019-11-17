Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
10:35

Лада с мотором Porsche

Видео: полноприводная Lada Samara T3 — самая дорогая и быстрая восьмерка

Если считать по проценту комплектующих, то этот автомобиль больше тянет на иномарку, несмотря даже фирменную эмблему с ладьей на решетке радиатора. Из оригинальных «восьмерочных» компонентов здесь дверные ручки, лобовое стекло и оптика. Но это, конечно, не самая лучшая часть Lada Samara T3. Самая лучшая — шестицилиндровый оппозитник Porsche, полноприводная трансмиссия Porsche, тормозная система Porsche. Плюс среднемоторная компоновка, пространственная рама и кевларовые панели, которые придают этому раллийной монстру сходство с гражданским ВАЗ-2108. Словом, сеанс ностальгии по самому крутому «зубилу» девяностых объявляется открытым.