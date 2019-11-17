Лада с мотором Porsche

Видео: полноприводная Lada Samara T3 — самая дорогая и быстрая восьмерка

Если считать по проценту комплектующих, то этот автомобиль больше тянет на иномарку, несмотря даже фирменную эмблему с ладьей на решетке радиатора. Из оригинальных «восьмерочных» компонентов здесь дверные ручки, лобовое стекло и оптика. Но это, конечно, не самая лучшая часть Lada Samara T3. Самая лучшая — шестицилиндровый оппозитник Porsche, полноприводная трансмиссия Porsche, тормозная система Porsche. Плюс среднемоторная компоновка, пространственная рама и кевларовые панели, которые придают этому раллийной монстру сходство с гражданским ВАЗ-2108. Словом, сеанс ностальгии по самому крутому «зубилу» девяностых объявляется открытым.