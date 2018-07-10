Главные факты о Lada Vesta Sport
Мощность, дизайн и другие подробности про самую мощную серийную Ладу
В семействе Lada Vesta пополнение: после универсала SW, приподнятых версий Cross и SW Cross компания «АвтоВАЗ» анонсировала спортивную модификацию с форсированным мотором и доработанной подвеской. Конечно, серийная «Веста Спорт» — не чета 380-сильным седанам, выступавшим в гонках WTCC. Но для обычного покупателя доступный седан со спортивным характером гораздо интереснее. Мы собрали главную информацию о новинке.
Иллюстрации: Lada
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