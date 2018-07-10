Главные факты о Lada Vesta Sport

Про тормоза

Огромных тормозов, как на концепте, у серийной «Весты Спорт» не будет. Но тормозная система усилена — увеличен диаметр передних дисков и тормозных поршней, увеличена площадь колодки. Задние механизмы — дисковые, как и на всех «Вестах» после обновления. 17-дюймовые колеса крепятся на пять шпилек, а не на четыре гайки, как на обычных «Вестах».