Lamborghini за 150 миллионов

Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian

Когда автомобиль стоит от 2,5 млн долларов (это больше 150 миллионов на наши деньги) можно предположить, что продавать его будут очень долго и упорно. Но нет — все 63 экземпляра новейшего Lamborghini Sian уже нашли своих хозяев. Столь странный тираж, к слову, отсылает нас к году основания автомобильного отделения фирмы, то есть к 1963-му. Ну а сама машина заставляет пожалеть, что тебя нет в списке владельцев: 819 лошадей, активная аэродинамика, суперконденсаторы и грандиозный дизайн от «русского немца» Мити Боркерта. Увы, дальше просили не занимать…