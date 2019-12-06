Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней

9:00
Для простого обывателя современные автомобили сливаются в безликую массу, где нет места индивидуальности. На эту тему шутил даже Кларксон: ещё будучи ведущим Top Gear, он намеренно путался в названиях кроссоверов и упрекал их в излишней похожести друг на друга. Но для нас все машины разные. Lamborghini можно узнать по «линии Гандини», BMW — по «ноздрям», новейшие Hyundai — по сложной оптике и «маске тигра».
Особо подкованные смогут отличить Audi от Mercedes-Benz по выштамповках на боковинах, а кто-то — угадать марку и модель машины по рисунку ходовых огней. Тема уникальной световой подписи активно продвигается не только премиум-брендами, поэтому вариантов оформления фар множество. Готовы проверить свои силы?