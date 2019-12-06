Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней

Для простого обывателя современные автомобили сливаются в безликую массу, где нет места индивидуальности. На эту тему шутил даже Кларксон: ещё будучи ведущим Top Gear, он намеренно путался в названиях кроссоверов и упрекал их в излишней похожести друг на друга. Но для нас все машины разные. Lamborghini можно узнать по «линии Гандини», BMW — по «ноздрям», новейшие Hyundai — по сложной оптике и «маске тигра».