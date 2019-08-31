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8:30

Летающий внедорожник за 7 миллионов

Видео: карбоновый двухмоторный автомобиль, который умеет перелетать пробки

Если вы думали, что эксперименты с летающими машинами закончились, то позвольте вам представить серийный двухмоторный SkyRunner MK 3.2. Машину настолько удивительную, что для нее в законе не нашлось другого определения, кроме как «легкомоторный спортивный самолет». Впрочем, для самолета здесь очень странно выглядят органы управления в виде руля, а для автомобиля, мягко говоря, необычно видеть включение навигационных огней и средства связи с диспетчером. О том, как этот монстр летает, зачем здесь два мотора, какова максималка и из чего складывается цена в 7 миллионов рублей, вы можете узнать из нового видео.