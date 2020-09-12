Самый дорогой внедорожный Lexus

Видео: Lexus LX за 10 миллионов со звездным небом и минибаром

Только представьте — вы лежите под усеянным звездами ночным небом и наслаждаетесь моментом. Кругом тишина, на душе полное спокойствие, а в голове только одна мысль — такую красоту ни за какие деньги не купишь… И только тут вдруг вспоминаешь, что лежишь-то на самом деле откинувшись в кресле внедорожника Lexus LX 570 Black Edition, а роскошный небосвод со звездами — вполне рукотворный и даже имеет свою цену. Где-то порядка миллиона рублей. Этот Lexus суммарной стоимостью в 10 миллионов правда очень необычный. Например, его салон обшит белой кожей, которую позаимствовали на складах AMG, а спинку задних сидений можно опустить так далеко назад, что голова окажется в багажнике. Отличный вариант, если не смогли забронировать гостиницу, и ночевать пришлось прямо в машине. Да, и чуть не забыли: роскошный тюнинг этого LX — дело рук российской компании. Подробнее в нашем новом видео.