Льготный автокредит: как получить и какие машины доступны

Кто может воспользоваться льготным автокредитом

Список тех, кто может получить скидку при покупке нового автомобиля, ограничен несколькими категориями граждан. Так, согласно разъяснениям Минпромторга, в актуальный на 2026 год перечень входят:

медицинские работники, работники сферы образования, участники СВО (и члены их семей), граждане с инвалидностью.

Представители всех перечисленных категорий имеют право на скидку 20% от стоимости нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Важно, что представители этого списка, живущие на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), получают 25-процентный дисконт на покупку автомобилей.

Льготный автокредит для участников СВО

При покупке нового автомобиля участники СВО получают базовую скидку 20% от стоимости нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а для жителей ДФО скидка составит 25%.

Для участников СВО, получивших ранения, существует скидка на российские автомобили с ручным управлением, размер которой на территории всей страны составляет 40%.

Обязательным условием получения скидки является:

прохождение военной службы по контракту или призыву (согласно № 53-ФЗ от 28.03.98);

супруг (супруга), один из детей или родителей того, кто проходит военную службу, при условии совместного проживания;

пенсионер, который ранее проходил военную службу.

Госпрограмма «Семейный автомобиль»

Условия госпрограммы «Семейный автомобиль» отличаются. Так, семьям с двумя и более детьми предоставляется скидка в размере 10% от стоимости автомобиля.

В Дальневосточном федеральном округе по программе «Семейный автомобиль» государством возмещаются 20% от цены нового отечественного авто.

Какие машины подходят под льготный кредит

Взять льготный кредит на машину можно, только если это:

автомобиль оснащён двигателем внутреннего сгорания;

его стоимость составляет менее 2 млн рублей;

модель набрала не менее 2500 баллов локализации производства (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719).

В 2026 году этим условиям отвечают все без исключения модели марок Lada, УАЗ и ГАЗ полной массой до 3,5 т.

Кроссовер «Москвич 3» для льготного кредитования больше недоступен, так как не обладает нужным уровнем локализации.

Льготный автокредит: список автомобилей

— Lada Granta,

Lada Iskra,

Lada Vesta,

Lada Niva Legend,

Lada Niva Travel,

Lada Largus

УАЗ Profi,

УАЗ 2206,

УАЗ Patriot,

УАЗ Hunter,

УАЗ Pickup,

ГАЗ «Соболь»,

ГАЗ «Газель»,

Tenet: T4,

Haval M6,

Haval Jolion,

Solaris HC,

Solaris KRS,

Solaris KRX.

Кредит на электромобиль

Система льготного автокредитования позволяет любому гражданину РФ приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведённые на территории Российской Федерации, со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Важно, что аккумуляторные модели могут иметь любую стоимость (не обязательно ниже 2 млн рублей, как для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания).

В актуальный список доступных электромобилей входят:

Evolute: I-Jet,

Evolute I-Joy,

Evolute I-Van,

Evolute I-Sky,

Evolute I-Space,

Voyah Dream,

Voyah Free,

Voyah Passion,

«Москвич 3е»,

«Амберавто А5»,

модели бренда Eonyx.

Условия госпрограммы на покупку автомобиля в 2026 году

— Первоначальный взнос — от 10%

Стоимость автомобиля — до 2 млн рублей (за исключением электрокаров)

Ставка — не более 5% дополнительно к ключевой ставке ЦБ РФ

Срок кредитования — до 7 лет

Перечень банков, которые работают по государственной программе льготного автокредитования, содержится на сайте Минпромторга.

Автокредит с господдержкой: список документов

В список документов для получения скидки при оформлении автокредита с господдержкой входит больше документов, чем обычно. Необходимо предоставить:

паспорт заёмщика;

водительское удостоверение;

заявление участника программы (по форме банка);

документ подтверждающий статус заёмщика: трудовая книжка, справка из отдела кадров или военкомата, справка об инвалидности, выписка из приказа командира воинской части.

Дополнительно банки, как правило, запрашивают:

ИНН,

СНИЛС,

справку 2-НДФЛ, подтверждающую доход,

письменное согласие супруга.

Программа льготного лизинга

По программе льготного лизинга можно приобретать: