Льготный автокредит: как получить и какие машины доступны

На какие автомобили можно получить госскидку и льготные автокредиты в 2026 году. В 2026 году продолжает действовать государственная программа, которая позволяет покупателям новых автомобилей российского производства получать скидки за счёт федеральных субсидий. Под действие программы попадают медики, учителя, люди с инвалидностью, семьи с детьми, а также военные и их семьи. Редакция журнала Motor собрала подробности этого механизма.
Кто может воспользоваться льготным автокредитом

Список тех, кто может получить скидку при покупке нового автомобиля, ограничен несколькими категориями граждан. Так, согласно разъяснениям Минпромторга, в актуальный на 2026 год перечень входят:

  1. медицинские работники,
  2. работники сферы образования,
  3. участники СВО (и члены их семей),
  4. граждане с инвалидностью.

Представители всех перечисленных категорий имеют право на скидку 20% от стоимости нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Важно, что представители этого списка, живущие на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), получают 25-процентный дисконт на покупку автомобилей.

Льготный автокредит для участников СВО

При покупке нового автомобиля участники СВО получают базовую скидку 20% от стоимости нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а для жителей ДФО скидка составит 25%.

Для участников СВО, получивших ранения, существует скидка на российские автомобили с ручным управлением, размер которой на территории всей страны составляет 40%.

Обязательным условием получения скидки является:

  • прохождение военной службы по контракту или призыву (согласно № 53-ФЗ от 28.03.98);
  • супруг (супруга), один из детей или родителей того, кто проходит военную службу, при условии совместного проживания;
  • пенсионер, который ранее проходил военную службу.

Госпрограмма «Семейный автомобиль»

Условия госпрограммы «Семейный автомобиль» отличаются. Так, семьям с двумя и более детьми предоставляется скидка в размере 10% от стоимости автомобиля.

В Дальневосточном федеральном округе по программе «Семейный автомобиль» государством возмещаются 20% от цены нового отечественного авто.

Какие машины подходят под льготный кредит

Взять льготный кредит на машину можно, только если это:

  • автомобиль оснащён двигателем внутреннего сгорания;
  • его стоимость составляет менее 2 млн рублей;
  • модель набрала не менее 2500 баллов локализации производства (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719).

В 2026 году этим условиям отвечают все без исключения модели марок Lada, УАЗ и ГАЗ полной массой до 3,5 т.

Кроссовер «Москвич 3» для льготного кредитования больше недоступен, так как не обладает нужным уровнем локализации.

Льготный автокредит: список автомобилей

— Lada Granta,

  • Lada Iskra,
  • Lada Vesta,
  • Lada Niva Legend,
  • Lada Niva Travel,
  • Lada Largus
  • УАЗ Profi,
  • УАЗ 2206,
  • УАЗ Patriot,
  • УАЗ Hunter,
  • УАЗ Pickup,
  • ГАЗ «Соболь»,
  • ГАЗ «Газель»,
  • Tenet: T4,
  • Haval M6,
  • Haval Jolion,
  • Solaris HC,
  • Solaris KRS,
  • Solaris KRX.

Кредит на электромобиль

Система льготного автокредитования позволяет любому гражданину РФ приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведённые на территории Российской Федерации, со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей.

Важно, что аккумуляторные модели могут иметь любую стоимость (не обязательно ниже 2 млн рублей, как для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания).

В актуальный список доступных электромобилей входят:

  • Evolute: I-Jet,
  • Evolute I-Joy,
  • Evolute I-Van,
  • Evolute I-Sky,
  • Evolute I-Space,
  • Voyah Dream,
  • Voyah Free,
  • Voyah Passion,
  • «Москвич 3е»,
  • «Амберавто А5»,
  • модели бренда Eonyx.

Условия госпрограммы на покупку автомобиля в 2026 году

— Первоначальный взнос — от 10%

  • Стоимость автомобиля — до 2 млн рублей (за исключением электрокаров)
  • Ставка — не более 5% дополнительно к ключевой ставке ЦБ РФ
  • Срок кредитования — до 7 лет

Перечень банков, которые работают по государственной программе льготного автокредитования, содержится на сайте Минпромторга.

Автокредит с господдержкой: список документов

В список документов для получения скидки при оформлении автокредита с господдержкой входит больше документов, чем обычно. Необходимо предоставить:

  • паспорт заёмщика;
  • водительское удостоверение;
  • заявление участника программы (по форме банка);
  • документ подтверждающий статус заёмщика: трудовая книжка, справка из отдела кадров или военкомата, справка об инвалидности, выписка из приказа командира воинской части.

Дополнительно банки, как правило, запрашивают:

  • ИНН,
  • СНИЛС,
  • справку 2-НДФЛ, подтверждающую доход,
  • письменное согласие супруга.

Программа льготного лизинга

По программе льготного лизинга можно приобретать:

  • автомобили российского производства со скидкой авансового платежа в размере 10%,
  • электромобили и последовательные гибриды российского производства со скидкой авансового платежа в 35% (но не более 925 тыс. рублей);
  • туристические автобусы со скидкой авансового платежа в 20%.
