Льготный автокредит: как получить и какие машины доступны
Кто может воспользоваться льготным автокредитом
Список тех, кто может получить скидку при покупке нового автомобиля, ограничен несколькими категориями граждан. Так, согласно разъяснениям Минпромторга, в актуальный на 2026 год перечень входят:
- медицинские работники,
- работники сферы образования,
- участники СВО (и члены их семей),
- граждане с инвалидностью.
Представители всех перечисленных категорий имеют право на скидку 20% от стоимости нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.
Важно, что представители этого списка, живущие на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО), получают 25-процентный дисконт на покупку автомобилей.
Льготный автокредит для участников СВО
При покупке нового автомобиля участники СВО получают базовую скидку 20% от стоимости нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, а для жителей ДФО скидка составит 25%.
Для участников СВО, получивших ранения, существует скидка на российские автомобили с ручным управлением, размер которой на территории всей страны составляет 40%.
Обязательным условием получения скидки является:
- прохождение военной службы по контракту или призыву (согласно № 53-ФЗ от 28.03.98);
- супруг (супруга), один из детей или родителей того, кто проходит военную службу, при условии совместного проживания;
- пенсионер, который ранее проходил военную службу.
Госпрограмма «Семейный автомобиль»
Условия госпрограммы «Семейный автомобиль» отличаются. Так, семьям с двумя и более детьми предоставляется скидка в размере 10% от стоимости автомобиля.
В Дальневосточном федеральном округе по программе «Семейный автомобиль» государством возмещаются 20% от цены нового отечественного авто.
Какие машины подходят под льготный кредит
Взять льготный кредит на машину можно, только если это:
- автомобиль оснащён двигателем внутреннего сгорания;
- его стоимость составляет менее 2 млн рублей;
- модель набрала не менее 2500 баллов локализации производства (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719).
В 2026 году этим условиям отвечают все без исключения модели марок Lada, УАЗ и ГАЗ полной массой до 3,5 т.
Кроссовер «Москвич 3» для льготного кредитования больше недоступен, так как не обладает нужным уровнем локализации.
Льготный автокредит: список автомобилей
— Lada Granta,
- Lada Iskra,
- Lada Vesta,
- Lada Niva Legend,
- Lada Niva Travel,
- Lada Largus
- УАЗ Profi,
- УАЗ 2206,
- УАЗ Patriot,
- УАЗ Hunter,
- УАЗ Pickup,
- ГАЗ «Соболь»,
- ГАЗ «Газель»,
- Tenet: T4,
- Haval M6,
- Haval Jolion,
- Solaris HC,
- Solaris KRS,
- Solaris KRX.
Кредит на электромобиль
Система льготного автокредитования позволяет любому гражданину РФ приобрести электромобили и последовательные гибриды, произведённые на территории Российской Федерации, со скидкой 35%, но не более 925 тыс. рублей.
Важно, что аккумуляторные модели могут иметь любую стоимость (не обязательно ниже 2 млн рублей, как для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания).
В актуальный список доступных электромобилей входят:
- Evolute: I-Jet,
- Evolute I-Joy,
- Evolute I-Van,
- Evolute I-Sky,
- Evolute I-Space,
- Voyah Dream,
- Voyah Free,
- Voyah Passion,
- «Москвич 3е»,
- «Амберавто А5»,
- модели бренда Eonyx.
Условия госпрограммы на покупку автомобиля в 2026 году
— Первоначальный взнос — от 10%
- Стоимость автомобиля — до 2 млн рублей (за исключением электрокаров)
- Ставка — не более 5% дополнительно к ключевой ставке ЦБ РФ
- Срок кредитования — до 7 лет
Перечень банков, которые работают по государственной программе льготного автокредитования, содержится на сайте Минпромторга.
Автокредит с господдержкой: список документов
В список документов для получения скидки при оформлении автокредита с господдержкой входит больше документов, чем обычно. Необходимо предоставить:
- паспорт заёмщика;
- водительское удостоверение;
- заявление участника программы (по форме банка);
- документ подтверждающий статус заёмщика: трудовая книжка, справка из отдела кадров или военкомата, справка об инвалидности, выписка из приказа командира воинской части.
Дополнительно банки, как правило, запрашивают:
- ИНН,
- СНИЛС,
- справку 2-НДФЛ, подтверждающую доход,
- письменное согласие супруга.
Программа льготного лизинга
По программе льготного лизинга можно приобретать:
- автомобили российского производства со скидкой авансового платежа в размере 10%,
- электромобили и последовательные гибриды российского производства со скидкой авансового платежа в 35% (но не более 925 тыс. рублей);
- туристические автобусы со скидкой авансового платежа в 20%.