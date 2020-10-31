Лимузин президента: мы поездили на Aurus Senat

Видео: российский автомобиль за 18 миллионов — что получат первые покупатели?

Бронированный ЗИС-115 Сталина в СССР нельзя было купить ни за какие деньги, зато новый Aurus Senat — автомобиль, как у президента России — вот-вот станет общедоступным. Ну как доступным... Для тех, у кого есть хотя бы 18 миллионов рублей. Первые клиенты должны получить машины в мае 2021 года. Нам повезло поездить на Сенате еще до начала продаж и почувствовать, каково будет его первым покупателям. Из нашего нового видео вы узнаете, что за 18 миллионов предлагает Aurus Senat задним пассажирам и водителю.