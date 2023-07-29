Видео: что собой представляет новая марка Livan и её первая модель X3 Pro за 1,6 млн рублей?

Взять хотя бы этот Livan X3 Pro, который по факту является самым доступным импортным кроссовером на рынке и метит стать заменой бюджетным Каптюрам и Кретам. При этом единственная комплектация здесь нафарширована большим количеством опций, сразу оснащена автоматической трансмиссией, а качество, кажется, не вызывает вопросов… Но что ты чувствуешь когда садишься и едешь на этом автомобиле и кто стоит за этой неизвестной маркой? Подробнее в новом видео.