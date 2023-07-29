Самый дешевый китайский кроссовер — так ли он плох?Видео: что собой представляет новая марка Livan и её первая модель X3 Pro за 1,6 млн рублей?
В конце нулевых в Россию хлынуло цунами китайских автомобилей, которые пытались привлечь внимание очень низкой ценой и скрыть крайне низкое качество. От фенольных ароматов пластмассы мутилось в голове, детали интерьера оставались в руке, когда вы пытались ими воспользоваться, а ходовые качества едва превосходили трактор. Где теперь эти модели? Их благополучно вытеснили бюджетные Renault Logan, Hyundai Creta и прочие победители той гонки. Но в 2023 году Китай наносит новый удар совсем другой силы.
Взять хотя бы этот Livan X3 Pro, который по факту является самым доступным импортным кроссовером на рынке и метит стать заменой бюджетным Каптюрам и Кретам. При этом единственная комплектация здесь нафарширована большим количеством опций, сразу оснащена автоматической трансмиссией, а качество, кажется, не вызывает вопросов… Но что ты чувствуешь когда садишься и едешь на этом автомобиле и кто стоит за этой неизвестной маркой? Подробнее в новом видео.
Кстати, недавно мы писали про самую дешевую квартиру, которая состоит из жилого модуля и жилой же Нивы. Получилась уютная двушка со всеми удобствами и любым местом проживания, так что проблему жилплощади автомобиль тоже может решить. А еще у нас есть статья про другую новую марку, но уже из России — по сути самый амбициозный автомобильный проект со времен ё-мобиля.