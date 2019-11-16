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9:38

Marussia B1: из России с любовью

Видео: живое свидетельство того, русские суперкары существуют

А как все хорошо начиналось! И как все печально закончилось... Мы искренне верили, что инициатива шоумена Николая Фоменко, в 2007 году решившегося с нуля создать русский спорткар-бренд, действительно станет былью. Но 12 лет спустя можно только сожалеть об упущенных возможностях. Несмотря на более чем солидный бюджет, высокую концентрацию профессиональных инженеров, конструкторов и дизайнеров Marussia так и не взлетела… Все что нам осталось — это воспоминания о шоуруме российской автомобильной марки в Монако и считанные единицы суперкаров Marussia B1, которые все-таки успели построить. Так что же в этой машине такого интересного? Рассказ в новом видео!