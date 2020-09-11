Maserati MC20: суперкар с технологиями Формулы-1

С него начнётся новая глава в истории итальянского бренда

Долгое время остававшаяся в тени других люксовых марок Maserati начала новую главу собственной истории. В ближайшие годы компания обновит и расширит модельный ряд (там появится ещё один кроссовер и аж шесть электромобилей), внедрит полуавтономные системы вождения и продвинутые сетевые технологии, а также вернётся в мир автоспорта. И сделать первый шаг в этом направлении ей поможет MC20 — купе, на 100 процентов разработанное и спроектированное в техническом центре под названием Лаборатория инноваций Maserati. Революционный суперкар стал первой машиной итальянцев со среднемоторной компоновкой за последние 16 лет — причём этот мотор создан, как утверждают, в стенах Maserati и уникален хотя бы тем, что в нём используются технологии Формулы-1.