Это самый дорогой автомобиль, который сейчас продается в России

Но еще больше шокирует сохранность этого конкретного экземпляра. На одометре меньше двух тысяч километров пробега, на коже сидений ни складочки, на кузове ни единой царапины.
Из всех этих вещей и складывается невероятная цена. А еще эта машина внутри просто блещет роскошью, которая недоступна подавляющему большинству современных автомобилей. Впервые Maybach 62 S с кузовом ландо показали в 2007 году. Он остается самой редкой моделью возрожденной марки, поэтому утверждать, насколько его цена «в рынке», невозможно — никакого рынка нет.
Царь-Майбах оснащался 5,5-литровым V12 с двойным турбонаддувом. Мощности 612 лошадиных сил хватит всем и всегда, но больше поражает тяга: 1000 Нм уже с 2000 оборотов в минуту! Подробности о том, что собой представляет представляет самый дорогой Майбах в мире — в новом видео.