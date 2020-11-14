Это самый дорогой автомобиль, который сейчас продается в России

По некоторым данным всего было выпущено лишь восемь экземпляров такого лимузина с открытым верхом, который прямо сейчас продается за 130 миллионов рублей. Да, крыша над задними пассажирами этого мамонта складывается в багажник, и водителю эта роскошь не положена.