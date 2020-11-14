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Видео: редчайший Maybach за 130 млн рублей

Это самый дорогой автомобиль, который сейчас продается в России

Редакция «Мотора»
По некоторым данным всего было выпущено лишь восемь экземпляров такого лимузина с открытым верхом, который прямо сейчас продается за 130 миллионов рублей. Да, крыша над задними пассажирами этого мамонта складывается в багажник, и водителю эта роскошь не положена.

Но еще больше шокирует сохранность этого конкретного экземпляра. На одометре меньше двух тысяч километров пробега, на коже сидений ни складочки, на кузове ни единой царапины.

Из всех этих вещей и складывается невероятная цена. А еще эта машина внутри просто блещет роскошью, которая недоступна подавляющему большинству современных автомобилей. Впервые Maybach 62 S с кузовом ландо показали в 2007 году. Он остается самой редкой моделью возрожденной марки, поэтому утверждать, насколько его цена «в рынке», невозможно — никакого рынка нет.

Царь-Майбах оснащался 5,5-литровым V12 с двойным турбонаддувом. Мощности 612 лошадиных сил хватит всем и всегда, но больше поражает тяга: 1000 Нм уже с 2000 оборотов в минуту! Подробности о том, что собой представляет представляет самый дорогой Майбах в мире — в новом видео.