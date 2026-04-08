Mazda и Toyota снова рвут рынок: россияне кинулись скупать японские иномарки
Mazda: почти 14-кратный рост на одной модели
С января по март 2026 года в России было зарегистрировано 6 802 новых автомобиля Mazda, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Это на 1 294% больше, чем за аналогичный период прошлого года (488 шт.). Столь значительный прирост обеспечен практически единственной моделью — кроссовером Mazda CX-5 китайской сборки. На его долю пришлось 90,8% всех регистраций бренда (6 183 автомобиля).
Ключевой фактор спроса — 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 155 л.с. Эта модификация попадает в категорию автомобилей с двигателем до 160 л.с., для которых с 1 декабря 2025 года сохранена льготная ставка утилизационного сбора при ввозе физическими лицами для личного пользования. Именно это нормативное ограничение, по мнению опрошенных экспертов, спровоцировало повышенный интерес к модели.
Mazda CX-5 на российском рынке предлагается по цене от 3,7 млн рублей (базовая комплектация Comfort) до 4,72 млн рублей (топ-версия Smart Elegant Pro с кожаной отделкой и расширенным набором опций). Для сравнения, прямой конкурент Haval Jolion российской сборки стоит от 2,1 млн рублей. Несмотря на более высокую цену, CX-5 сохраняет спрос благодаря репутации надёжного автомобиля с качественными материалами отделки.
Кроссовер оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем Skyactiv-G (155 л.с.; 200 Н·м), шестиступенчатой автоматической коробкой передач, доступен как с передним, так и с полным приводом. Объём багажника — 506 литров (до 1620 л при сложенных задних сиденьях). Поставляемые в РФ автомобили имеют упрощённую мультимедийную систему без поддержки русского языка и лишены ряда электронных ассистентов, доступных для европейского рынка.
В России продолжает работать японское представительство ООО «Мазда Мотор Рус», учреждённое Mazda Motor Corporation. Компания является эксклюзивным дистрибьютором марки, помимо продажи запчастей и масел под маркой MZD Oil & Parts, «дочка» японского концерна поставляет свою продукцию из КНР.
Сейчас в КНР новый кроссовер Mazda CX-5 можно приобрести примерно за сумму эквивалентную 1,3 млн рублей, рассказал журналу Motor один из поставщиков автомобилей под заказ. При этом власти страны ранее ввели «период охлаждения»: новый автомобиль теоретически нельзя вывезти за пределы государства ранее, чем через полгода после покупки.
Однако продавцы в КНР помогают партнёрам обойти эти ограничения. При этом такие машины обходятся существенно дороже китайских одноклассников российской сборки, но всё равно имеют свою потребительскую аудиторию.
Toyota: двукратный рост
Продажи Toyota в первом квартале 2026 года выросли на 111%: за три месяца на учёт поставлено 6 914 новых автомобилей против 3 283 годом ранее. Рыночная доля бренда достигла 2,6%.
Подавляющее большинство машин (88%) собраны в Китае. Официальное производство Toyota в России остановлено в сентябре 2022 года, поставки осуществляются исключительно через параллельный импорт из КНР и других стран.
Наибольшей популярностью у россиян пользуются следующие модели: RAV4 (2 350 шт., рост 170%), Highlander (2 263 шт., рост 396%), Camry (1 264 шт., рост 38%), Land Cruiser Prado 150 (170 шт., рост 100%). Продажи Corolla составили 158 шт., снизившись на 13%.
Лидером стал кроссовер RAV4. Евгений Забелин, глава компании E.N. Cars (занимается поставками иномарок), в разговоре с журналом Motor связал всплеск спроса на модель со сменой ее поколений. Китайская версия RAV4 выпускается совместно с FAW, она отличается дизайном передней части и интерфейсом мультимедиа.
Toyota RAV4 китайской сборки оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 171 л.с., бесступенчатым вариатором (CVT) и системой полного привода с электромагнитной муфтой подключения задних колёс (без принудительной блокировки). Автомобили оснащаются салоном с кожаной отделкой, подогревом передних и задних сидений, панорамной крышей и электроприводом двери багажника с бесконтактным сенсором.
Базовая комплектация RAV4 оценивается примерно в 5 млн рублей, гибридные версии с 2,5-литровым двигателем и электромоторами достигают в цене 7,5 млн рублей. Прямые поставки из Японии или с европейских заводов практически прекращены.
Экспертная оценка и прогнозы
То обстоятельство, что в Китае выпускают «проходную» для новых ставок утильсбора версию кроссовера (со 155-сильным двигателем) Mazda, и стало причиной ажиотажного спроса на него в РФ.
«С 1 декабря 2025 года у нас запрещено ввозить автомобили с некоммерческим утилизационным сбором для личного пользования мощнее 160 лошадиных сил. Именно поэтому люди обратили свой взор на эти машины, потому что у них есть единственная конфигурация, которая ниже 160 лошадей», — отметила Елена Лисовская, автор проекта «Лиса рулит», владелица одноимённых автосалонов.
«Есть часть потребителей, которые по-прежнему не готовы покупать «китайцев», а хотят «японцев». Пусть и с менее мощным двигателем, пусть и дороже, но это будут наши родные Toyota и Mazda», — полагает экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Опрошенные журналом Motor эксперты сходятся во мнении, что текущий всплеск спроса на японские автомобили носит временный характер и обусловлен сочетанием факторов: действием льготной ставки утильсбора для автомобилей мощностью до 160 л.с., наличием альтернативных каналов поставок через Китай и сохранением лояльности части россиян к японским брендам.
«Чтобы россияне бросились скупать [японские автомобили китайского производства], то этого нет, это слишком неподходящая формулировка», — считает Евгений Забелин из E.N. Cars.
Аналогичного мнения придерживается Елена Лисовская:
«Мы, как продавцы, просто нашли те модели, которые можем привозить, чтобы получалась интересная цена. И поэтому люди их покупают. Вот и всё», – резюмировала собеседница.