Mazda: почти 14-кратный рост на одной модели

С января по март 2026 года в России было зарегистрировано 6 802 новых автомобиля Mazda, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Это на 1 294% больше, чем за аналогичный период прошлого года (488 шт.). Столь значительный прирост обеспечен практически единственной моделью — кроссовером Mazda CX-5 китайской сборки. На его долю пришлось 90,8% всех регистраций бренда (6 183 автомобиля).

Ключевой фактор спроса — 2,0-литровый атмосферный двигатель мощностью 155 л.с. Эта модификация попадает в категорию автомобилей с двигателем до 160 л.с., для которых с 1 декабря 2025 года сохранена льготная ставка утилизационного сбора при ввозе физическими лицами для личного пользования. Именно это нормативное ограничение, по мнению опрошенных экспертов, спровоцировало повышенный интерес к модели.