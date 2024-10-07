Лаборатория
Опубликовано 07 октября 2024, 11:11

По мотивам Формулы-1: в гамму McLaren вернулся гиперкар-флагман

1275 сил, 0–200 за 5,8 секунды и 399 экземпляров, которые не купить
10 важных фактов о новейшем McLaren W1. История McLaren с единицей в названии тесно связана с Королевскими гонками: иначе быть не могло, ведь первенца линейки — инфернальный F1 — создавал конструктор формульных болидов легендарный Гордон Мюррей! В новейшей истории конструкторы из Уокинга пытаются держать планку: в 2013 году появился гиперкар P1, а теперь дебютировал W1. О необычных решениях гибрида — в нашей галерее.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Для начала немного характеристик. McLaren W1 — это заднеприводный гиперкар с гибридной силовой установкой с 4,0-литровым V8 и электромотором, встроенным в 8-ступенчатый «робот». Пиковая отдача — 1275 лошадиных сил и 1340 Нм, а сухая масса — 1399 килограммов. Разгон 0–100 занимает 2,7 секунды, 0–200 — 5,8 секунды, 0–300 — 12,8 секунды, а максимальная скорость ограничена 350 км/ч. Тяговая батарея ёмкостью 1,38 киловатт-часа позволяет проехать на «чистой» электротяге два километра. Есть функция лифта подвески, которая позволяет менять дорожный просвет в диапазоне 37 мм на передней оси и 17 мм на задней оси.

© McLaren