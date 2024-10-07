По мотивам Формулы-1: в гамму McLaren вернулся гиперкар-флагман

1275 сил, 0–200 за 5,8 секунды и 399 экземпляров, которые не купить

10 важных фактов о новейшем McLaren W1. История McLaren с единицей в названии тесно связана с Королевскими гонками: иначе быть не могло, ведь первенца линейки — инфернальный F1 — создавал конструктор формульных болидов легендарный Гордон Мюррей! В новейшей истории конструкторы из Уокинга пытаются держать планку: в 2013 году появился гиперкар P1, а теперь дебютировал W1. О необычных решениях гибрида — в нашей галерее.