Меховая машина-собака выезжает в город

Видео: машина-собака из России: как ее мыть, водить и заработать на ней 8 штрафов за вечер?

Чего мы обычно ждем от автомобиля? Чтобы здорово выглядел, нормально ездил и по возможности не ломался. А вот создатель этой машины прежде всего хотел, чтобы она виляла хвостом и, как настоящая псина, ходила по-маленькому, поднимая заднюю ногу. И это не шутка! Честное слово — мы не схлопотали солнечный удар, мы просто покатались на собакомобиле из Питера и теперь находимся под сильнейшим впечатлением. Российская реплика знаменитого автобуса из голливудской комедии «Тупой еще тупее» — это четыре метра лохматого треша, угара и фана. Построенный на базе заднемоторного минивэна Volkswagen собакомобиль не оставляет равнодушным ни водителей, ни прохожих, ни, увы, инспекторов ГИБДД. За что его штрафовали, для чего его сделали и как на нем ездить — ответы на эти едва ли не главные в истории мироздания вопросы в нашем новом видео.