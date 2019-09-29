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8:30

Видео: быстрейший Е-Class девяностых

Знакомимся с легендарным «Волчком» Mercedes-Benz E 500

Уже в далеком 1991-м, если вам позарез была нужна динамика Porsche с основательностью, вместительностью и комфортом Mercedes-Benz, то вполне можно было обойтись покупкой всего одного автомобиля. Легендарный Mercedes-Benz E 500, не только разработанный, но и собиравшийся специалистами Porsche, благодаря 320-сильному пятилитровому V8 запросто уделывал BMW M5. Да, стоил «Волчок» как два стандартных «сто двадцать четвертых», но он того стоил! Сегодня найти E 500 в хорошем, «незаколхоженном» состоянии — большая удача. В Европе цена «Волчка» запросто пробивает 50 тысяч евро. И чтобы ввезти такой в Россию, его еще придется растаможить… Ну а нам удалось познакомиться не просто с хорошим, а по сути с идеальным «Волчком». Смотрим вместе!