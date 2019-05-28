Подушки из будущего

Опытные машины под этой аббревиатурой мерседесовцы выпускают редко — например, прошлый такой автомобиль был представлен еще десять лет назад, в 2009 году. Редко, и только по веским поводам — когда назревают принципиальные перемены.
Mercedes-Benz ESF 2019 должен ответить на вопрос: какими станут системы безопасности на автомобилях в эпоху беспилотников?
Перемены, которые принесут беспилотные технологии, как снежный ком, затронут почти все системы автомобиля. Придется пересматривать даже конструкцию ремней безопасности!
Главные изменения пройдут по двум фронтам: как автомобиль без водителя за рулем будет общаться с пешеходами и водителями окружающих машин, и как придется менять конструкцию подушек безопасности и ремней.
До сих пор водительская подушка безопасности устанавливалась внутри руля. Но на беспилотниках руль кардинально уменьшится в размерах, и будет отодвигаться от водителя. Первое сделает установку подушки невозможной, а второе — бессмысленной: какой от неё толк, если при аварии она не достанет до водителя?
Поэтому в концепт-каре водительская подушка выполнена по образцу пассажирской — она очень большого объёма (около 90 литров), и смонтирована вверху передней панели, прямо над щитком приборов.
Одним из достоинств беспилотника считается возможность для водителя отдохнуть в дороге. Но откинув кресло назад, вы выведете из игры верхнюю лямку ремня безопасности — она перестанет удерживать туловище водителя. Поэтому на концепте верхняя точка ремня по-кабриолетному крепится к самой спинке кресла.
Наконец, бесполезными окажутся и оконные «занавески» — в случае бокового удара голова отдыхающего промахнется мимо них. Поэтому вместо «занавесок» мерседесовцы предлагают ставить в сиденья боковые подушки очень крупного размера, прикрывающие туловище по всей высоте. Причем в каждое из передних сидений их предполагается ставить по две — чтобы с обеих сторон защитить седоков своего рода «коконом».
На ESF 2019 дебютировала и подушка безопасности для задних пассажиров. C ними мерседесовцы экспериментируют еще с семидесятых годов, но главное препятствие — подушка должна быть безопасна для детского сиденья.
Поэтому воздушный мешок для задних пассажиров кардинально отличается по конструкции от привычных нам подушек. Газами под высоким давлением заполняется не вся подушка объёмом 70 литров, а лишь компактный каркас из надувных трубок объёмом 16 литров, который гарантирует раскрытие подушки.
Причем газы подаются из обычного баллончика, а не вырабатываются газогенератором на основе пиропатрона. А весь остальной объём просто заполняются атмосферным воздухом. Чтобы это работало, мерседесовцы разработали специальную мембрану — ткань, которая пропускает воздух в одном направлении и удерживает в другом (на фотографиях её можно узнать по голубому цвету).
Кстати, здесь же нам показали перспективное детское сиденье — с электроникой, интегрированной в систему превентивной безопасности Pre-Safe. Она контролирует правильность крепления кресла — подсказки выводятся прямо на дисплей мультимедиа-системы. Туда же можно вывести и изображение с камеры, встроенной в кресло — например, чтобы посмотреть, заснул ли ребёнок.
В случае опасности ремни в кресле подтягиваются, и сбоку выбрасывается штанга, отдаляющая кресло от двери при боковом ударе. Система чисто механическая — приводится пружинами, которые натягиваются при установке кресла в основу-крэдл. Электроника лишь дает команду на срабатывание. Концепт-кресло разработано совместно с фирмой Britax Römer.
Наконец, самая заметная часть концепта — это интерфейсы между беспилотником и окружающими людьми. Мерседесовцы нашли несколько способов донести информацию до окружающих. Во-первых, это световые полосы на «рожках» лидаров, что стоят на крыше. Холодный зелёный цвет даёт понять, что машина находится в беспилотном режиме. Для этого придумали своего рода замену зрительному контакту: чтобы пешеход понял, что электроника «видит» его, огни становятся меньше — словно фокусируют на нём «взгляд». Мерседесовцы называют это «информированным доверием».
Вторая заметная часть — это экраны, в которые превращена решетка радиатора и заднее стекло. На них выводятся сообщения для окружающих водителей — например, при приближении скорой помощи появятся знаки, призывающие уступить ей дорогу. Всё это нужно, пока на дорогах бок о бок будут ездить беспилотники и обычные автомобили с живыми водителями, а системы автоматического обмена данными между машинами не будут внедрены повсеместно.
По задумке мерседесовцев, электроника не должна «спать», даже когда машина припаркована на обочине. Скажем, если пешеход рискует попасть под машину, стоящий беспилотник попытается «одернуть» его световым сигналом и речевым предупреждением.
Еще одна составляющая комплекса безопасности — это полосы из электролюминисцентной краски на бортах машины. Их мигание должно привлечь внимание окружающих водителей, если есть риск столкновения. Они же обозначат место происшествия, если авария все-таки случится.
А самый забавный элемент этого концепта — самоходный (!) знак аварийной остановки. Он автоматически выдвигается из ниши в заднем свесе, и на колёсиках отъезжает на положенную дистанцию. Дублирующий знак при этом поднимается на крыше.
Значит ли это, что таковы будут машины через пять-десять лет — с экранами в решетке радиатора и «рожками» на крыше? Думаю, что нет. И вот почему.
В том же зале для журналистов выставили старейший из сохранившихся «экспериментальных безопасных автомобилей», Mercedes-Benz ESF 13 1972 года. К семидесятым годам мерседесовцы накопили уже целый ряд ноу-хау в области безопасности, и на этой машине опробовали сразу множество перспективных инноваций. Но если травмобезопасная отделка салона и фронтальные подушки безопасности были взяты на вооружение всем автопромом, то мягкие накладки на кузов из вспененного полиуретана или гидравлические демпферы внутри бамперов так и остались инженерными чудачествами. Думаю, что и с беспилотниками будет так же: отдельные решения пойдут в серию, но значительная их часть так и останется фантазией.
Концепт-кар ESF 13 достоин отдельного рассказа. Его построили в рамках исследований, заказанных американским департаментом транспорта. Основой послужил серийный Mercedes в кузове W114. Машина должна была обеспечить выживание пассажиров в тяжелейших условиях: при ударе всем передком в неподвижное препятствие со скорости 80 километров в час, наезде сзади с такой же скорости, а также ударе боком о столб со скорости 25 километров в час. Это и сейчас довольно жесткое испытание, тогда же оно было запредельно тяжелым.
По сравнению с серийной машиной концепт стал длиннее почти на полметра — за счет энергопоглощающих структур в свесах. Внутри установили массивные кресла с интегрированными подголовниками, травмобезопасные панели из вспененного полиуретана, ремни безопасности с преднатяжителями и подушки безопасности на всех четырех местах. Из-за этого внутри очень тесно и темно!
Такая машина успешно прошла необходимые тесты — но какой ценой: все доработки увеличили массу седана в полтора раза, до 2,1 тонны! Большая часть машин была уничтожена на краш-тестах, но один образец сохранили — его экспонируют в мерседесовском музее, а сейчас показали нам.