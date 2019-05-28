Подушки из будущего

Опытные машины под этой аббревиатурой мерседесовцы выпускают редко — например, прошлый такой автомобиль был представлен еще десять лет назад, в 2009 году. Редко, и только по веским поводам — когда назревают принципиальные перемены.

Mercedes-Benz ESF 2019 должен ответить на вопрос: какими станут системы безопасности на автомобилях в эпоху беспилотников?